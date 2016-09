Threat Intelligence und Cloud für mehr Schutz

Eine neue Studie von Fortinet beleuchtet die Cybersicherheitsstrategien europäischer IT-Entscheider in Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. In einigen Branchen wie etwa im Gesundheitswesen benötigen 50 Prozent der Befragten demnach Tage, Monate oder sogar Jahre, um aufgetretene Sicherheitsvorfälle zu bemerken. Eine Lösung sehen die Verantwortlichen unter anderem in der stärkeren Nutzung von Managed-Security- sowie Cloud-Angeboten.

Die Studie von Fortinet [1] untersuchte unter anderem die Sicherheitsstrategien von Unternehmen, die bereits Opfer von Verstößen wurden. Damit wollte der Security-Anbieter die aktuellen Herausforderungen einer zunehmend digitalen Welt beleuchten. Von der Hälfte (52 Prozent) aller IT-Entscheider in der EMEA-Region, die an der Umfrage teilnahmen und angaben, im letzten Jahr Opfer eines Sicherheitsverstoßes gewesen zu sein, hatten nur 16 Prozent diesen Verstoß innerhalb von Minuten bemerkt.



Die Vergleichszahlen aus Deutschland waren hier entsprechend 46 Prozent und 22 Prozent. Von den spanischen Teilnehmern, die kürzlich Opfer eines Verstoßes wurden, waren es sogar nur 11 Prozent mit einer Erkennungsrate von Minuten. In einigen Branchen wie etwa im Gesundheitswesen, benötigen 50 Prozent der Befragten Tage, Monate oder sogar Jahre, um aufgetretene Verstöße zu bemerken.



Bedrohungsintelligenz für besseren Schutz

Um solchen Angriffen zu begegnen und ihre Unternehmen besser zu schützen, ergab die Umfrage, dass IT-Entscheider am häufigsten auf Technologien zur Bedrohungserkennung zurückgreifen (17 Prozent gegenüber 20 Prozent in Deutschland), gefolgt von cloudbasierten Cybersicherheitsservices (12 Prozent) beziehungsweise in Deutschland Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter (16 Prozent).



Die Befragten aus der EMEA-Region nannten einen "besseren Schutz vor Angriffen" als größten Vorteil der Bedrohungsintelligenz (43 Prozent / 51 Prozent in Deutschland), gefolgt von einer "besseren Informationssicherheitsstrategie" (38 Prozent / 44 Prozent in Deutschland) und einer "besseren Erkennung von Verstößen" (35 Prozent / 41 Prozent in Deutschland).



Nur ein Drittel der Befragten mit Incident Response-Team

Auf die Frage, wie und wo neue Funktionen mit einer gewissen Bedrohungsintelligenz angewendet werden, gaben 35 Prozent der Teilnehmer an, bereits über ein eigenes Threat Research-/Incident Response-Team zu verfügen, das alle Sicherheitsaktivitäten überprüft. Dabei lag der Anteil in Italien allerdings nur bei 26 Prozent, im Vergleich zu Deutschland mit 42 Prozent. Gleichzeitig gaben 26 Prozent der Befragten an, ihre Cyber Threat Intelligence auf einen Managed Security Service Provider auszulagern; dabei lag der Anteil in Deutschland bei 24 Prozent, im Vergleich zu 31 Prozent in Großbritannien.