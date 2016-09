Microsoft startet deutsche Cloud

Unter dem Namen 'Azure Deutschland' stehen Infrastruktur-, Plattform- und IoT-Dienste der Cloud-Plattform Azure ab sofort auch aus deutschen Rechenzentren in Frankfurt/Main und Magdeburg zur Verfügung. Mit dem neuen Angebot will Microsoft auch streng regulierten Branchen ermöglichen, ihre digitale Transformation mit Public-Cloud-Lösungen voranzutreiben. Als Datentreuhänder hat sich der Konzern die T-Systems International mit ins Boot geholt.

Das bei "Azure Deutschland" [1] genutzte Datentreuhandmodell ermöglicht Kunden laut Microsoft eine einzigartige Datenkontrolle: Der Zugang zu den Kundendaten liegt beim Datentreuhänder T-Systems International. Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden erhält Microsoft keinen Zugriff. Wird diese Zustimmung durch den Datentreuhänder erteilt, greift Microsoft nur unter dessen Aufsicht zeitlich begrenzt auf die Kundendaten zu.



Um die Ausfallsicherheit und die Wiederherstellung von Daten und Diensten in Notfällen zu gewährleisten, findet ein kontinuierlicher Datenabgleich zwischen den beiden deutschen Rechenzentren statt. Für die Verschlüsselung und Absicherung des Datenverkehrs setzt Microsoft auf die D-Trust-Zertifikate der Bundesdruckerei. Mit der Einführung der neuen Rechenzentrumsregionen in Deutschland hat Microsoft weltweit 34 Azure-Rechenzentrumsregionen, von denen bereits 30 in Betrieb sind.



Die deutschen Rechenzentren nutzen die gleichen Technologien und bieten die gleichen Service-Level und Sicherheitsstandards wie die globalen Microsoft-Cloud-Angebote. Dazu gehören Multi-Faktor-Authentifizierungen, biometrische Scans, Smartcards, Datenverschlüsselungen nach SSL/TLS-Protokollen, physische Sicherheitsmaßnahmen und Sicherungen gegen Naturkatastrophen und Stromausfälle.