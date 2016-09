Mehr über Office 365 wissen

ManageEngine stellt mit "Office365 Manager Plus" eine neue Reporting-Lösung für Office-365-Umgebungen vor. Das webbasierte Tool konsolidiert Daten von Exchange Online, Skype for Business und anderen Office-365-Komponenten und erstellt daraus Berichte hinsichtlich der Nutzung von Office-365-Lizenzen und zum gesamten E-Mail-Traffic. Auch über die angelegten User, Verteilerlisten, Postfachgrößen und deren Wachstum informiert Office365 Manager Plus, der ab sofort beim Distributor MicroNova AG erhältlich ist.

Mit Office365 Manager Plus [1] sollen sich IT-Teams schneller und komfortabler einen Gesamtüberblick über Office-365-Umgebungen verschaffen können. Die wichtigsten Daten zeigt ein Dashboard an und bereits vorkonfigurierte Berichte lassen sich durch integrierte Filter individuell anpassen, sodass nur die wirklich benötigten Informationen erscheinen. Diese lassen sich anschließend als CSV, PDF, XLS oder HTML exportieren. Um die Informationen anderen Abteilungen zur Verfügung zu stellen, sind sowohl Dashboard als auch Reports einfach in Webseiten oder Wikis integrierbar. Der Reportplaner ermöglicht es zudem, Erstellung, Export und E-Mail-Versand der Berichte komplett zu automatisieren. Zeitpunkt und Turnus für die Reportgenerierung lassen sich dabei individuell festlegen. Durch eine eigene Benutzerrolle können IT-Administratoren einzelne Reporting-Aufgaben für Office 365 zudem an Helpdesk-Techniker oder IT-Mitarbeiter delegieren, ohne ihnen vollständigen Zugriff auf das Office 365 Admin Center gewähren zu müssen.



Die wichtigsten Berichte geben Auskunft über:

- Mailbox-Größe- und -Inhalte: Diese Informationen helfen, die Nutzung der Postfächer einfacher zu überwachen, verborgene Mailboxen und inaktive Postfächer aufzuspüren und unerlaubte Anmeldungsversuche bei Outlook Web Access (OWA) zu identifizieren.

- E-Mail-Traffic: Mit diesem Bericht können IT-Abteilungen besonders aktive Absender und Empfänger identifizieren, Spam und Malware überwachen und dadurch für mehr Postfachsicherheit sorgen.

- Office-365-Gruppen: Vorkonfigurierte Reports ermöglichen einen einfachen Überblick über die verschiedenen Sicherheits- und Verteilergruppen, Gruppengrößen und -mitglieder sowie leere Gruppen.

- Office-365-Lizenzen: Administratoren können sich den aktuellen Lizenzstatus für Office 365 und andere Microsoft-Business-Anwendungen in Echtzeit anzeigen lassen.

- Office-365-User: Die Benutzerberichte geben Auskunft über sämtliche Office-365-Anwender und helfen, inaktive oder gelöschte Benutzer und Kontaktlisten aufzuspüren.



Office365 Manager Plus ist ab sofort für bis zu 25 Postfächer in der kostenlosen Free-Edition verfügbar. Die Preise der Standard-Edition für größere Umgebungen starten bei etwa 269 Euro pro Jahr und richten sich nach der Anzahl der verwalteten E-Mail-Accounts.