Mehr über Office 365 wissen

ManageEngine stellt mit 'Office365 Manager Plus' eine neue Reporting-Lösung für Office-365-Umgebungen vor. Das webbasierte Tool konsolidiert Daten von Exchange Online, Skype for Business und anderen Office-365-Komponenten und erstellt daraus Berichte hinsichtlich der Nutzung von Office-365-Lizenzen und zum gesamten E-Mail-Traffic. Auch über die angelegten User, Verteilerlisten, Postfachgrößen und deren Wachstum informiert Office365 Manager Plus, der ab sofort beim Distributor MicroNova AG erhältlich ist.