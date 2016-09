Windows Server 2016 ab Oktober verfügbar

Windows Server 2016 und System Center 2016 sind ab Oktober 2016 generell verfügbar. Das hat Microsoft im Rahmen der Ignite-Konferenz bekanntgegeben. Windows Server 2016 verspricht Geschäftskunden mehr Sicherheit und Flexibilität bei der Entwicklung und Bereitstellung ihrer Anwendungen und Infrastrukturen. System Center 2016 soll eine vereinfachte Rechenzentrumsverwaltung für komplexe, heterogene Arbeitslasten ermöglichen.

Windows Server 2016 bringt unter anderem Unterstützung für Windows- und Linux-Container mit. Die Container lassen sich über die Open-Source-Engine Docker verwalten und Applikationen automatisch bereitstellen. Kunden können Docker-Container-Anwendungen erstellen, die auf Windows-Servern im eigenen Rechenzentrum genauso lauffähig sind wie unter Windows Server 2016 in einer virtuellen Maschine auf Microsoft Azure, unabhängig von der Hosting-Umgebung und dem Cloud Provider.



Windows Server 2016 unterstützt auch Hyper-V-Container. Hier handelt es sich um mit Docker verwaltbare Container, die Microsofts Hypervisor Hyper-V für die Virtualisierung nutzen. Dabei virtualisiert Hyper-V den Container und nicht das gesamte Betriebssystem. Diese Virtualisierung schafft eine zusätzliche Isolationsschicht und ist für den Einsatz von Containern in mandantenfähigen Umgebungen nützlich.



Minimalvariante Nano Server

Beim Nano Server handelt es sich um eine Minimalversion von Windows Server, die laut Microsoft [1] nur etwa ein Zwanzigstel der Größe des Windows Server Core hat. Sie bringe nur absolut notwendige Komponenten mit: Hyper-V, Clustering, Networking, Storage, .NET und Common Language Runtime – aber keine grafische Oberfläche. Durch den neuen Nano Server würden Angriffspunkte auf firmeneigene IT-Infrastrukturen deutlich reduziert. Nano Server minimiert häufige Neustarts von Rechnern wegen des Einspielens von Updates und Patches und verringert damit auch das Risiko eines möglichen Eindringens von Schadsoftware von außen.



Ferner bietet Windows Server 2016 mit Storage Spaces Direct/Replica zum ersten Mal die Möglichkeit, interne Speicherkapazitäten zu dynamisch skalierbaren Speicherumgebungen mit einer hohen Ausfallsicherheit auszubauen. Funktionalitäten wie das Replizieren ganzer Speichersysteme an verteilten Standorten sowie das automatisierte Umschalten im Fehlerfall sollen Unternehmen helfen, die Kosten für die Anschaffung von Speichernetzwerken deutlich zu verringern.



Mehr Sicherheit bei Administration und Virtualisierung

Windows Server 2016 bietet nicht zuletzt neue Möglichkeiten, um die für einen privilegierten Zugriff notwendigen Zeiten und Rechte effektiver zu steuern. Dazu gehören die Absicherung der relevanten Systeme über "Just enough time" und "Just enough administration", die nur die aktuell notwendigen Rechte für die Administratoren bereitstellen und somit selbst bei Diebstahl der Benutzerkennungen einen sicheren Schutz der Kundensysteme gewährleistet.



Der bereits erwähnte Nano Server soll auch Angreifern aus dem eigenen Unternehmen deutlich geringere Angriffsfläche bieten: Als zusätzliche Sicherheitsschicht stellt Windows Server 2016 Hyper-V die Funktion "Shielded VM's" zur Verfügung. Dadurch würde nicht nur der Datendiebstahl aus dem eigenen Haus verhindert. Das stelle auch sicher, dass alle Infrastruktursysteme den Vorgaben des Unternehmens entsprächen, bevor diese genutzt werden könnten.



Damit die IT-Administration sich einen Überblick über aktuelle Gefahren und Probleme der IT-Infrastruktur verschaffen kann, bietet Microsoft innerhalb der Operation Management Suite (OMS) Security-Analyse-Funktionen an, die ermitteln sollen, welche Systeme eventuell Sicherheitsprobleme verursachen, wo Patches und Updates fehlen oder welche Infrastrukturen sich in einer bedrohlichen Kommunikation mit Botnetzen befinden.