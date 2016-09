Steuerzentrale für Industrie 4.0

Hewlett Packard Enterprise hat die HPE Converged Plant Infrastructure (CPI) angekündigt, eine Appliance, die Fertigungsunternehmen dabei unterstützen soll, die Digitalisierung ihrer Fabriken zu beschleunigen und die Chancen von Industrie 4.0 zu nutzen. CPI bietet hierfür eine Steuerungszentrale für alle an der Produktion beteiligten Maschinen und IT-Systeme.

Mit CPI von Hewlett Packard Enterprise (HPE) [1] steht eine Steuerungszentrale für alle an der Produktion beteiligten Maschinen und IT-Systeme zur Verfügung. Damit können laut HPE Fertiger die Wartung ihrer Maschinen optimieren, Produktionsprozesse automatisieren und sie an digital integrierte Produktionsketten über mehrere Firmen hinweg anbinden. CPI integriert dabei Daten aller Ebenen der Automatisierungspyramide (In-/Outputsignale, SPS, SCADA, MES, ERP) sowie anderer Systeme wie Sensoren und Security-Systeme. Ferner sagt CPI Fehler voraus, sodass Systeme repariert werden können, bevor sie ausfallen.



Orchestrierungs- und Automatisierungs-Funktionen ermöglichen zudem Produktionsmanagern, Herstellungsprozesse zu entwerfen, zu automatisieren und zu überwachen. Dienste aus internen Systemen wie einem Manufacturing Execution System und externen Quellen, etwa einem Online-Fahrzeug-Konfigurator, lassen sich laut HPE in einer grafischen Benutzerumgebung zu einem integrierten Produktionsprozess zusammenfügen.



Eine Workflow Engine steuert und überwacht in der Folge die Prozessausführung. Unternehmen könnten damit eine dynamische, automatische und selbstkonfigurierende Produktion aufsetzen. Fabriken seien außerdem in der Lage, an ein firmenübergreifendes Produktionsnetzwerk angeschlossen werden, das über Internetplattformen oder Community Clouds verwaltet wird.



HPE CPI wurde auf der Grundlage des Referenzarchitekturmodells RAMI 4.0 entwickelt und soll in Zukunft Standards wie die Industrie-4.0-Komponente unterstützen. Den technischen Kern der Lösung bildet die Private-Cloud-Lösung HPE Helion CloudSystem. Weitere Komponenten sind die Management-Software HPE Operations Manager und die Netzwerk-Lösung HPE Aruba ClearPass, die IoT-Geräte verbinden und schützen kann.



Für die Maschinen-Kommunikation kann CPI eine Reihe von Lösungen integrieren, darunter HPE Network Interworking Proxy oder IBM WebSphere MQ. Die Architektur von HPE CPI basiert auf offenen Standards wie OpenStack und soll damit die einfache Integration weiterer Komponenten ermöglichen.