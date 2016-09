Thin Client für die Cloud

HP bringt einen neuen Thin Client auf den Markt, der den Wechsel von Unternehmens-Workloads in die Cloud erleichtern soll. Der 'HP t630' samt ThinPro6-Betriebssystem und der laut Anbieter branchenweit ersten Zero-Client-Unterstützung für VMware Blast Extreme versprechen leistungsfähiges und sicheres virtuelles Arbeiten mit datenintensiven Anwendungen in der Cloud.

Die AMD-Radeon-Grafik im t630 unterstützt zwei Ultra-HD-Monitore.

Dabei verfügt der t630 von HP [1] über eine aktuelle Generation des eingebetteten x86-Quad-Core System-on-a-Chip von AMD, inklusive AMD-Radeon-Grafik, die bis zu zwei Ultra High Definition (UHD)-4K-Displays unterstützt. Darüber hinaus ist der t630 mit diversen Legacy-Ports für Peripheriegeräte, DDR4-Arbeitsspeicher und optional lokalen Dual-Flash-Memory bis 128 GByte ausgestattet.



Nutzer können zudem zwischen einer RJ-45-Kabelverbindung oder einem WLAN/Bluetooth-Adapter wählen. Ein Glasfaser-Adapter zur Anbindung von Fibre-Optic-Netzwerken oder ein externes WLAN-Antennensystem für bessere Leistung in kleinen Räumen gehören zu den weiteren Konfigurationsoptionen.



Das zugehörige 64-Bit-Betriebssystem ThinPro 6 basiert auf Linux und soll die Leistung im Vergleich zu 32-Bit-Systemen um bis zu 30 Prozent steigern. Das OS unterstützt dabei ein werkzeugloses BIOS-Update, sodass lokale Upgrades auch per Fernwartung durchgeführt werden können. Ein neuer Zertifikat-Manager soll darüber hinaus das Hinzufügen, Konfigurieren und Verwalten von Zertifikaten vereinfachen, die innerhalb des HP ThinPro lokal in einem einzigen Zertifikatsverzeichnis abgelegt sind.



Die Unterstützung von VMware Blast, dem Display-Protokoll, das auf dem H.264- beziehungsweise MPEG-4-Advanced-Video-Coding-(AVC)-Standard basiert, soll schließlich die Performance des Thin Clients auf mobilen Endgeräten sowie Desktops auch bei potenziellen Netzwerk-Lags verbessern. Zudem korrespondiert es nahtlos mit der HP-True-Graphics-Software, sodass Nutzer umfangreiche Multimedia-Inhalte einfacher handhaben können. Der HP t630 Thin Client ist ab einem Preis von 430 Euro erhältlich.