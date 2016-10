ThinPrint macht Druck

ThinPrint hat Version 11 seiner Drucksoftware veröffentlicht. Sie verspricht Hochverfügbarkeit beim Drucken und soll damit eine mit Windows Server 2012 entstandene Lücke schließen. Außerdem bietet sie einen Printer-Self-Service für Nutzer und steigert die Druckgeschwindigkeit.

Die Funktion "Printer Self Service" gibt Nutzern Freiheit bei der Konfiguration von Druckern.

Mit ThinPrint 11 [1] lassen sich zwei oder mehr Server zu einer Gruppe zusammenfassen. Ist einer der Server nicht mehr in der Lage, Druckdienste zur Verfügung zu stellen, werden alle Druckermappings automatisch auf einen anderen Druckserver der Gruppe umgeleitet. ThinPrint 11 überprüft nicht nur, ob ein Druckserver verfügbar ist, sondern reagiert zusätzlich auf viel häufiger auftretende, druckspezifische Problembereiche, zum Beispiel auf Störungen beim Druckermapping.



Ein Loadbalancing auf Seiten der Server sorgt derweil für die dynamische Verteilung der Drucklast und damit für eine bessere Performanz. Druckserver können dabei auch in den Wartungsmodus versetzt werden. Die Drucker werden dann im Hintergrund automatisch über einen anderen Druckserver angebunden. Die Self-Service-Funktion erlaubt es Anwendern, sich zusätzliche Drucker nach Druckername, Funktion und Standort selbst herauszusuchen, ihre Favoriten zu definieren und Einstellungen selbst vorzunehmen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um neu hinzugefügte Drucker, Drucker mit bestimmten Druckoptionen oder Drucker an anderen Standorten handelt.



Die Funktion "Drucker reparieren" bietet außerdem eine einfache Erste Hilfe für Probleme beim Druckermapping. ThinPrint 11 ist ab sofort verfügbar. Unternehmen mit ThinPrint-Lizenz und gültiger Update-Subscription können ThinPrint 11 kostenlos herunterladen.