200 Millionen Dollar für IBM Watson in München

IBM möchte sein Watson Internet of Things (IoT)-Headquarter in München mit einer Investition von 200 Millionen US-Dollar stärken. Dort sollen zukünftig neue IoT-Fähigkeiten im Umfeld von Blockchain und Sicherheit entwickelt sowie mit einer Reihe von Kunden Ansätze erarbeitet werden, wie mithilfe von Watson Erkenntnisse Sensordaten gewonnen werden könnten, die etwa in Autos, Kugellagern oder Maschinen erzeugt würden.

Als Teil ihres weltweiten Investments von drei Milliarden US-Dollar, mit dem kognitive Watson-Technologien Eingang in das Internet der Dinge finden sollen, investiert IBM [1] nun 200 Millionen in ihre Münchner Watson IoT- Zentrale. Dort sollen Kunden mit Forschern, Ingenieuren und Designern von IBM zusammenarbeiten können, um Innovationen in unterschiedlichen Branchen wie Automobil, Elektronik, Fertigung, Gesundheit oder Versicherungen voranzutreiben. Gemeinsam würden sie neue Konzepte sowie IoT-basierte Lösungen für neue Geschäftsmodelle testen und entwickeln.



IBM kündigt daneben eine Reihe von neuen Angeboten für IoT-Kunden und Entwickler an. So könnten IoT-Daten mit einer Private Blockchain über die Watson IoT-Plattform verbunden werden. Unternehmen sollen damit IoT-Daten in einer sicheren, privaten Blockchain teilen können, um so die Kosten und die Komplexität zu reduzieren, die sich aus den geschäftlichen Transaktionen mit Menschen und Gütern ergeben. Diese Fähigkeiten seien nun vollständig in IBM Blockchain integriert.



Eine neue Reihe von IoT-Sicherheits-Angeboten und Services soll Unternehmen ferner helfen, ihre potenziellen Risiken zu identifizieren und ihre Geräte vor Cybergefahren zu schützen. Verbesserte Sicherheitsmerkmale in der Watson IoT-Plattform versprechen Transparenz bei potenziellen Gefährdungen im Netzwerk.