Windows-10-Updatefehler selbst beheben

So manches Unternehmen nutzt zur Bereitstellung von Anwendungen Worx von Citrix. Wenn jedoch ein Nutzer ein Dokument via Sharefile in Worx Mail anhängen möchte, kann es passieren, dass dies nicht funktioniert und die Fehlermeldung 'Sharefile nicht gefunden' erscheint - auch wenn Sharefile korrekt installiert ist und ansonsten fehlerfrei läuft. Das Problem lässt sich aber mit ein paar Tastendrucken lösen. [ mehr