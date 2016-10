Android-Malware mit Twitter-Konto

ESET hat die nach eigener Aussage erste Schadsoftware für Android entdeckt, die über Tweets gesteuert wird. Der 'Android/Twitoor' genannte Backdoor ist dazu in der Lage, weitere bösartige Software nachzuladen, sobald ein Tweet den Befehl dazu gibt.

Dieser Kontrollmechanismus weicht laut ESET [1] dahingehend von allen bisher entdeckten Android-Backdoors ab, als dass deren Funktionen üblicherweise über einen Command & Control (C&C)-Server ferngesteuert werden und nicht über Inhalte sozialer Netzwerke wie Twitter.



Nachdem Twitoor auf das System gelangt ist und ausgeführt wird, verschleiert die Software ihre Präsenz auf dem System und überprüft einen verknüpften Twitter-Account in regelmäßigen Intervallen auf neue Inhalte. Je nachdem, welche Tweets von diesem bösartigen Account abgesetzt werden, reagiert Twitoor und kann auf dem Android-Smartphone weitere Schadsoftware, darunter verschiedene Versionen bösartiger Banking-Malware, nachladen.



Bei Bedarf kann die Kommunikation außerdem auf einen anderen C&C-Twitter-Account umgeleitet werden, sofern ein Profil aufgeflogen ist, gelöscht oder stillgelegt wurde. Da kein Command & Control-Server betrieben werden muss, sparen die Cyberkriminellen in erster Linie Geld und müssen keine Kraft in das Verwischen von Spuren investieren. Auch laufen die Betreiber des Botnetzwerkes keine Gefahr, dass ein C&C-Server von Behörden vom Netz genommen wird. Dies stellt die langfristige Erreichbarkeit sicher.



Immerhin konnten die ESET-Forscher bislang keine Apps im Google Play Store entdecken, die mit dem Schadcode infiziert sind. In der Windows-Welt sind über Twitter ferngesteuerte Botnetze nichts Neues. Bereits im Jahr 2009 missbrauchte eine Windows-Malware den sozialen Kurznachrichtendienst für kriminelle Machenschaften. Bei Android sieht es hingegen anders aus: Zwar existieren Botnetze, die über Cloud-Messaging-Systeme wie Baidu ferngesteuert werden. Allerdings ist Twitoor die erste Android-Malware, die auf Twitter setzt.