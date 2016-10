IT-Umgebungen auf Knopfdruck

Automic bringt Version 12 seiner Automatisierungs-Software auf den Markt. Mit ihr sollen sich dank des 'Environment Blueprint Provisioning' Blaupausen der IT-Umgebung einer Anwendung einfach erstellen lassen.

Anhand der Blaupausen kann die Unternehmens-IT dann Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebungen auf Knopfdruck bereitstellen und auf diese Weise den Software-Implementierungsprozess komplett automatisieren. Damit entfallen Wartungsfenster, auch für Alt-Anwendungen. Die Automic-Software [1] selbst kommt jetzt ebenfalls ohne Wartungsfenster aus: Intelligente Mechanismen sollen dafür sorgen, dass Updates und Upgrades der Server und Agenten zu einem Zeitpunkt ausgeführt werden, an dem der Ablauf der Geschäftsprozesse nicht gestört wird.



Darüber hinaus wurden in der Version 12 Automic Workload Automation, Release Automation und Service Orchestration auf einer Benutzeroberfläche vereint. Dadurch können Unternehmen jetzt ihre Automationsprozesse sowie ihre Service Level Agreements an einem Ort verwalten und ihre Einhaltung kontrollieren, Berichte und Analysen zentral erstellen und die Leistungsfähigkeit ihrer Geschäftsprozesse besser beurteilen. Ferner wurde der Automic-Marktplatz erweitert: Nun können Unternehmen einen privaten Bereich anlegen, in dem sie ihre Automatisierungsvorlagen speichern und innerhalb des Unternehmens oder mit Kunden teilen können.