Dell EMC übt Schulterschluss

Das Dell EMC Forum in Mainz am 5. Oktober war die erste große Veranstaltung in Deutschland, auf der sich der neu formierte IT-Riese vereint präsentierte. Rund 1000 Kunden, Partner und Analysten konnten hören, wie das zukünftig größte privat geführte IT-Unternehmen der Welt sich in Zukunft aufstellen will. Was das Produktportfolio betrifft, sieht der Konzern wenig Überlappungen.

Als Dach der neu formierten Unternehmensfamilie wird Dell Technologies fungieren. Dazu gehören die Firmen Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream und VMware. Das PC-Geschäft läuft weiter unter dem Namen Dell, wohingegen der Storage-, Cloud- und Security-Bereich als Dell EMC firmiert. 140.000 Angestellte weltweit – vom Unternehmen in neuer Diktion als "Team Members" bezeichnet – sorgen für einen jährlichen Umsatz von 74 Milliarden US-Dollar und zählen 98 Prozent der 500 größten Unternehmen zu ihren Kunden. Auf der Haben-Seite stehen zudem 20.000 Patente sowie Entwicklungsinvestitionen von 12,7 Milliarden US-Dollar innerhalb der letzten drei Jahre.



Was das Portfolio betrifft, sieht Dell EMC wenig Überlappungen. Lediglich im Storage-Bereich gibt es laut deutscher Geschäftsführung einige ähnliche Produkte. Inwieweit sich dies zukünftig im Detail auf neue Speicher-Produkte und -Produktfamilien niederschlagen wird, war zum Zeitpunkt des Forums noch nicht erklärt. Hier verwies das Unternehmen auf die Dell EMC World Mitte Oktober in Austin [1]. Trotz des breiten Portfolios will Dell EMC seinen Kunden keinen Vendor Lock-in bescheren und etwa Server und Storage nur noch in Kombination verkaufen. Als eine der wichtigsten IT-Projekte sieht Dell EMC die Modernisierung des Rechenzentrums. Hierbei soll Flash-Speicher eine überragende Rolle spielen.