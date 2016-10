Recht in der digitalen Welt

Mit 'Net.Law.S' startet eine Fachkonferenz rund um die Rechtsfragen der Digitalisierung. Am 21. und 22. Februar 2017 feiert sie in Nürnberg ihre Premiere. Alle, die sich mit rechtlichen Aspekten und Fragestellungen zu Industrie 4.0, E-Health und Smart Mobility auseinandersetzen müssen, sollen dort Antworten finden und sich mit den Experten austauschen können.

Net.Law.S [1] möchte Wege zur Rechtssicherheit und ethischer Orientierung in der zunehmend digitalisierten Welt aufzeigen. Dabei gelte es, gilt den Spagat zwischen Digitalisierung, Gesellschaft und bestehendem Rechtssystem in Deutschland, Europa und weltweit in Einklang zu bringen und sinnvolle Spielregeln und verbindliche Rechtssicherheit zu schaffen. Die Konferenz will hier Lösungen für Unsicherheiten im Umgang mit vernetzten Technologien erarbeiten.



Dabei stehen unter anderem Punkte wie Industriespionage im Fokus: Rechtsanwalt Thomas Klindt zeigt in seinem Vortrag "Von BYOD bis zur Industriespionage – Vernetzung als Einfallstor" auf, wie die digitale Vernetzung ehemals "toter" Geräte viele Commodity-Vorteile, aber auch ein Sabotagerisiko von außen schafft. Er beantwortet dabei unter anderem, wieviel Resilienz und Sabotagefestigkeit von Rechts wegen gefordert werden dürfen. Die Eröffnungsrede der Konferenz soll Arnd Haller, Leiter Recht bei Google Deutschland, halten.



Net.Law.S findet am 21. und 22. Februar im Messezentrum Nürnberg statt. Bis zum 30. November 2016 können sich Interessierte ein Ticket zum Frühbuchervorteil von 990 Euro sichern. Die reguläre Teilnehmergebühr liegt danach bei 1490 Euro für die zweitägige Konferenz.