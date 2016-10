Schutz vor CEO-Scam

Net at Work stellt Version 11.1 des Secure-Mail-Gateways NoSpamProxy vor. Ab sofort fließen auch Header-Adressen in die Bewertung ein und stellen damit ein weiteres Kriterium für präzisere Bewertungen von E-Mails mit dem Level-of-Trust-System dar. Zudem verarbeitet NoSpamProxy Protection nun auch DANE-Einträge für das Erzwingen von TLS-Verschlüsselung sowie die Abweisung von Mailverkehr bei fehlerhaftem Zertifikat.

Das Modul Protection in Net at Work 11.1 [1] zum Schutz vor Spam und Malware wurde mit einer Erweiterung des Level-of-Trust-Systems ausgebaut. Ab sofort fließen Header-Adressen in die Bewertung ein und stellen damit ein weiteres Kriterium für präzisere Bewertungen von E-Mails mit dem Level-of-Trust-System dar. Mit einer verbesserten, zweistufigen E-Mail-Header-Prüfung soll NoSpamProxy außerdem sicherer vor sogenannten CEO-Scam-Mails schützen.



Mit einer verbesserten Outbound-SPAM-Filterung kann das eigene Unternehmen vor einem Reputationsverlust bei Geschäftspartnern durch Spam geschützt werden. Als weitere Neuerung verarbeitet NoSpamProxy Protection nun auch DANE-Einträge für das Erzwingen von TLS-Verschlüsselung sowie die Abweisung von Mailverkehr bei fehlerhaftem Zertifikat. Dies verhindert sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken.



Das Modul Encryption reduziert in der neuen Version den Überwachungs- und Verwaltungsaufwand für den Admin durch eine automatische Verlängerung von Zertifikaten. Der Large-Files-Mechanismus von NoSpamProxy erlaubt hingegen den Versand von großen Attachments per Mail. Mit der neuen Version können Attachements regelbasiert – beispielsweise basierend auf dem Dateityp – zunächst zurückgehalten, nach einem definierten Zeitraum erneut gescannt und gegebenenfalls automatisiert freigegeben werden.



Diese Funktion ist insbesondere beim Auftreten von Attachement-Trojaner-Wellen à la Locky interessant. Da die Malware-Scanner die Trojaner in den ersten Minuten einer Attacke nicht sicher erkennen können, hilft eine temporäre Quarantäne unter Umständen, hier Schaden abzuwenden. Nicht zuletzt beinhaltet die neue Version von NoSpamProxy verschiedene Detailverbesserungen und verspricht eine Steigerung der Performance.