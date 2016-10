IT-Sicherheit im Fokus

IT-Security-Experten, Hacker und Buchautoren treffen sich vom 15. bis 17. Februar 2017 auf der 15. IT-Sicherheitskonferenz 'IT-Defense' in Berlin, um über aktuelle IT-Sicherheitsthemen und neue Forschungsergebnisse zu referieren. Das Programm der IT-Defense ist eine Mischung aus technischen Vorträgen, strategischen Präsentationen und unterhaltsamen Referenten rund um das Thema IT-Sicherheit.

Die "IT-Defense" [1] findet kommendes Jahr zum fünfzehnten Mal statt und zählt zu den größten internationalen Konferenzen zum Thema IT-Sicherheit in Deutschland. Die namhaften Referenten wollen Mitte Februar in Berlin aktuelle Forschungsergebnisse vorstellen, neue Schwachstellen präsentieren oder auch kritische Diskussionen zum Datenschutz anregen.



Adam Laurie beispielsweise stellt brisante IT-Sicherheitsthemen im Umfeld des Internet of Things (IoT) vor. Der ehemalige Präsident des BKA, Jörg Ziercke, möchte die Gefahren des internationalen Terrorismus für Deutschland aufzeigen. Jayson E. Street, Buchautor und weltweit bekannter Referent, will in seinem Vortrag auf diverse neuartige Methoden des Social Engineering eingehen.



Am dritten und letzten Tag der Veranstaltung finden Gesprächsrunden (Round Tables) statt. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, detaillierte Gespräche mit den Referenten zu führen und Einzelthemen zu vertiefen. Die IT-Defense 2017 findet vom 15. bis 17. Februar 2017 im Hotel andel‘s in Berlin statt.