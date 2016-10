All-Flash mit Sonderfunktionen

Mit der Serie 'Eternus AF' hat Fujitsu ab sofort All-Flash-Speichersysteme im Angebot. Die beiden neuen Modelle richten sich an das Einstiegs- und Midrange-Segment und sollen neben hohen IOPS-Werten auch Alleinstellungsmerkmale wie eine LUN-basierte Deduplizierung bieten.

In einer Minimalkonfiguration startet das Modell "Eternus AF650" bei 128.000 Euro. Das hier nicht abgebildete Modell "AF250" ist bereits ab 45.000 Euro zu haben.

Das Modell "Eternus AF250" ist für den Einstieg in Fujitsus All-Flash-Portfolio [1] konzipiert und bietet Platz für bis zu 24 SSD-Laufwerke, wodurch je nach Fassungsvermögen der SSD eine Rohkapazität von bis zu 92 TByte möglich ist. Durch Datendeduplizierung und -reduktion will Fujitsu bei dem Modell auf eine effektive Kapazität von bis zu 460 TByte kommen. Für Leistung sorgen eine Sechskern-CPU sowie bis zu 64 GByte RAM. Das Modell "Eternus AF650" verfügt über einen Zehnkern-Prozessor und bis zu 256 GByte RAM. Hier beträgt das Fassungsvermögen bis zu 96 SSDs, was Kapazitäten von bis zu 368 TByte netto beziehungsweise 1843 TByte brutto erlauben soll. Beide Varianten finden über 16-GBit-Fibre-Channel oder 10-GBit-iSCSI Anschluss ins Netzwerk.



Fujitsu bewirbt die neuen Arrays als ein All-in-Paket: Funktionen wie ein automatisiertes QoS, Deduplizierung und Kompression sind bereits im Kaufpreis enthalten. Auch einer an die Kapazität angelehnten Lizenzierung erteilt der Hersteller eine Absage. Lediglich die Failover-Funktion ist separat zu lizenzieren. Interessant hierbei ist, dass laut Fujitsu ein Failover von einem All-Flash-System zu einem Disk-basierten Array etwa der DX-Reihe des Herstellers kein Problem darstellt. Ebenso als Alleinstellungsmerkmal positioniert Fujitsu die Möglichkeit der LUN-basierten Deduplizierung. So ließen sich etwa Workloads mit anwendungsseitiger Verschlüsselung von der Deduplizierung ausschließen.