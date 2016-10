Schleusen gegen die Datenflut

A10 Networks hat sein Thunder-TPS-Portfolio zum Schutz vor DDoS-Angriffen erweitert. Mit dem Modell 'A10 Thunder 840 TPS' möchte der Hersteller eine schlüsselfertige Unternehmenslösung anbieten. Die deutlich größere Variante 14045 TPS richtet sich hingegen an Provider.

Die Appliance A10 Thunder 14045 TPS verarbeitet 300 GBit/s und schützt vor DDoS-Angriffen.

DDoS (distributed denial-of-service)-Attacken, die Maschinen oder Netzwerke durch Anfragen von verschiedenen IP-Adressen lahmlegen wollen, nehmen massiv zu. Die Methoden sind dabei immer ausgereifter. Die Attacken lassen sich immer schwerer bekämpfen, da die Durchsatzspitzen 30 bis 40 GBit/s betragen und teilweise sogar darüber liegen.



A10 Thunder TPS blockiere Multivektor-DDoS-Attacken, indem diese direkt in der Netzwerkperipherie erkannt und entschärft werden sollen. So fungiere die Lösung als erste Verteidigungslinie für die Netzwerkinfrastruktur. Thunder14045 ist dabei laut A10 Networks [1] die schnellste Anwendung auf dem Markt und bewältigt 300 GBit/s Mitigations-Durchsatz (oder 2,4 TBit/s in einem Cluster).



Die ebenfalls neue A10 Thunder 840 TPS setze 2 GBit/s durch und verfüge über einen optionalen Hardware-Bypass. In der auf virtuelle Umgebungen ausgelegten Version vThunder TPS betrage die Durchsatzrate bis zu 5 GBit/s. Unterstützt wird dabei VMware ESXi und Hyper-V. Nicht zuletzt hätten Kunden im Rahmen eines Rund-um-die-Uhr-Supports Zugang zu Mitigation-Experten, die auf DDoS-Vorbeugung spezialisiert sind und Hilfe zur Bewältigung von Attacken bereitstellen.