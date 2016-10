Runderneuerte Datenbank

EXASOL bringt mit Release V6 die jüngste Ausgabe seiner In-Memory-Datenbank auf den Markt. Wichtigste Neuerungen sind zwei Frameworks – eines zur Datenvirtualisierung und eines für hochperformante Datenimporte. Punkten will der Hersteller außerdem mit der Unterstützung beliebiger Programmiersprachen sowie einer deutlich gesteigerten Performance.

Nutzer von "EXASOL V6" [1] können ab sofort "virtuelle Schemas" nutzen, um Daten verschiedenster externer Datenquellen zu analysieren, ohne diese zuvor in die EXASOL-Datenbank replizieren zu müssen. Stattdessen verbleiben die Daten in den zugehörigen Datenhaltungssystemen. Redundante Datenhaltung und komplexe ETL-Prozesse sollen somit vermieden werden, wobei für Anwender der Zugriff auf die aktuellen Daten stets erhalten bleibt. Somit lassen sich datenquellenübergreifende Analysen auf der Gesamtansicht aller betriebskritischen Daten durchführen.



Ein gemeinsames Framework für Datenimport und Datenvirtualisierung soll es Nutzern ermöglichen, existierende Datenquellenadapter anzupassen oder bei Bedarf neue zu erstellen und über die Open-Source-Plattform GitHub mit anderen Nutzern zu teilen. Zusätzlich zur bisherigen Unterstützung von R, Python, Java und Lua enthält EXASOL V6 nun außerdem ein Framework zur Integration beliebiger Programmiersprachen. Nutzer sind nicht mehr auf den Standard-Sprachumfang beschränkt. Neue Sprachen lassen sich kapseln und sind anschließend für In-Database-Analytics verfügbar.



Auch die Hadoop-Integration will der Hersteller ausgebaut haben. Ab sofort können Daten, die in beliebigen von HCatalog unterstützten nativen Datenformaten vorliegen, direkt aus HDFS geladen werden. Der Datentransfer erfolgt extrem beschleunigt und parallelisiert. Eine neue Administrationsschnittstelle, mit der sich sämtliche Installations- und Konfigurationsschritte vollständig automatisieren lassen, rundet die Feature-Liste des neuen Release ab.