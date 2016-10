Cloud-Verwaltung für große Datenmengen

IBM stellt einen neuen Cloud Object Storage-Service vor, der Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Speicherung und Verwaltung großer Mengen an digitalen Informationen in hybriden Clouds verspricht. Auch an die Datensicherheit will IBM gedacht haben.

Die neuen IBM [1] Cloud Object Storage-as-a-Service-Angebote versprechen Kunden die Möglichkeit, große Mengen an unstrukturierten Daten über On-Premise-Systeme sowie Public- und Private-Clouds schnell und einfach zu skalieren, um die Flexibilität ihrer IT zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern. Dadurch sollen sich auch Speicherkosten im Vergleich zu Konkurrenzangeboten um bis zu 25 Prozent reduzieren lassen.



Auf Basis der "SecureSlice"-Technologie von Cleversafe hat Cloud Object Storage das Ziel, eine effiziente Speicherung und Verwaltung von Daten in der IBM Cloud und die ständige Verfügbarkeit dieser Daten über verschiedene Regionen hinweg zu ermöglichen. Gelangen Daten in das Cloud Object Storage-System, verschlüsselt SecureSlice dabei automatisch jedes Daten-Segment, bevor es löschcodiert und verteilt wird. Der Inhalt kann nur mithilfe der "Cloud's Accesser"-Technologie von IBM am primären Rechenzentrum des Kunden, an dem die Daten mithilfe von SecureSlice ursprünglich empfangen und entschlüsselt wurden, wieder zusammengesetzt werden.



IBM Cloud Object Storage ist in zwei Formen als Multi-Tenant-Service verfügbar: Beim "Cross Region Service" werden die Datenteile an mindestens drei geografisch verteilte Regionen in IBM Cloud-Rechenzentren gesendet, während beim "Regional Service" die Daten in mehreren Rechenzentren in einer bestimmten Region gespeichert werden. Sowohl der regionale als auch der überregionale Service nutzen die SecureSlice-Technologie, also Erasure Coding zum Schutz der Daten.



Die neuen Angebote ergänzen das bestehende IBM Cloud Object Storage-System für On-Premise-Objektspeicher und den IBM Cloud Object Storage Dedicated Service, ein Private-Cloud-Angebot, das auf Bare-Metal-Servern läuft. Alle IBM Cloud Object Storage-Services – unabhängig ob on- oder off-premise – unterstützen die Schnittstellen von Amazon S3 und Openstack Swift, um eine größere Flexibilität bei der Programmierung zu bieten.