Mailschutz für Office 365

NoSpamProxy von Net at Work ist nun auch als Cloud-Service für Office 365 im Azure Marketplace verfügbar. Damit lassen sich die Produkte zur E-Mail-Verschlüsselung, für den Anti-Spam-/Anti-Malware-Schutz sowie die Funktionen 'Large Files' zum Verschicken großer Dateien und 'Disclaimer' zur zentralen Pflege von Marketing-Disclaimern in E-Mails auch in Office 365 nutzen.

Zwar bietet Microsoft Office 365 auf Client-Ebene bereits klassische Sicherheits-Funktionen wie Spam- und Virenschutz, jedoch können diese jeweils nur aktiviert oder deaktiviert werden. Eine differenzierte Konfiguration ist nicht möglich und ein zentrales Management, etwa von Zertifikaten zur Verschlüsselung, nicht vorgesehen.



Das bedeutet laut Net at Work für IT-Administratoren in Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand gegenüber bewährten Gateway-basierten Lösungen. Um umständliches Umleiten des E-Mail-Stroms aus der Microsoft Cloud über ein Gateway in das Firmennetz zu vermeiden, lässt sich NoSpamProxy [1] nun auch in Azure deployen und als virtuelles Gateway innerhalb der Microsoft Cloud konfigurieren.



Als Cloud-Service in Azure bildet das Secure-Mail-Gateway eine Art Schutzschicht vor der eigentlichen Office-365-Instanz. Einkommende E-Mails werden auf Spam, Viren oder andere Malware sowie Phishing-Attacken hin untersucht und gegebenenfalls abgelehnt. Für Unternehmenskunden besonders interessant ist laut Anbieter dabei der Umgang mit abgelehnten E-Mails: Der Sender wird entsprechend über die nicht erfolgte Annahme benachrichtigt, sodass rechtlich keine Lücken entstehen sollen.



Azure-Kunden steht das NoSpamProxy-Lizenzmodell zur Verfügung, unter dem sie ein zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht für eine bestimmte Anzahl von E-Mail-Nutzern erwerben. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Deployment komplett in Azure oder hybrid stattfindet. Vorhandene NoSpamProxy-Lizenzen können ab sofort auch in Azure genutzt werden.