SDS in der Hybrid Cloud

FalconStor verkauft ab sofort auch eine für die Hybrid Cloud optimierte Version seiner Storage-Virtualisierung 'FreeStor'. Mit FreeStor für die Hybrid Cloud will der Hersteller Unternehmen und Cloud Service Providern das kostengünstiges Hybrid-Cloud-Modell schmackhaft machen, das dieselbe Performance und Zuverlässigkeit wie Block-basierter Unternehmensspeicher bieten soll.

"FreeStor" [1] erlaubt seinen Nutzern, eine hybride Cloud-Lösung zu schaffen, die sich über eine zentrale Ansicht verwalten lässt. Durch die Integration mit Active Directory oder LDAP für die Autorisierung, Zugriffe und Audit-Compliance will FreeStor eine sichere Mandantenfähigkeit garantieren und auf allen Ebenen der Unternehmensinstallation für Sicherheit sorgen. Erweiterte Analysen erlauben laut FalconStor Core-to-Edge-Einsicht für eine bessere Entscheidungsfindung und stellen gleichzeitig Informationen für die proaktive SLA-Verwaltung bereit.



Ein vereinheitlichtes Client-Management soll Geschäftsunterbrechungen dank einfacher vorlagenbasierter Agent-Implementierung unterbinden und Konfigurationen, Updates sowie intelligente Core-to-Edge-Analysen vereinfachen. Eine Performance-Optimierung hat zudem die Unterstützung von NVMe erfahren. Ebenso will der Hersteller an der Linux-Unterstützung in Verbindung mit erweiterter patentierter Anwendungsbeschleunigung, Workload-Portierbarkeit sowohl lokal als auch in Cloud-Umgebungen und schnellerer Konfigurationen ohne Ausfallzeiten gearbeitet haben.