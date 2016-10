Kreditkartenklau per Steganografie

Gegen diese Art des Datenklaus lässt sich kaum noch etwas ausrichten: Cyberkriminelle versteckten aus einem Online-Shop geklaute Kreditkartendaten per Steganografie in harmlosen Produktbildern. Diese luden sie dann von der Webseite herunter und hielten damit die vertraulichen Daten in ihren Händen.

In diesem Bild wurden zahlreiche Kreditkartendaten versteckt.

Online-Shops stehen derzeit verstärkt im Fokus von Cyberkriminellen. Sie nutzen Schwachstellen in Plattformen wie etwa Magento aus, um Schadsoftware einzuschleusen und damit Kreditkartendaten zu ergattern. Um diese kritischen Informationen unentdeckt vom Webserver zu exfiltrieren, griffen Angreifer laut der Security-Firma Sucuri [1] jüngst zu einer besonderen Technik: Steganografie.



Dabei werden Daten wie etwa Texte in Bildern versteckt und das so, dass die Bilder dabei erhalten bleiben. Der unbedarfte Betrachter kann die versteckten Daten nicht erkennen und sieht lediglich ein harmloses Produktbild, wie sie täglich unzählige Male von der Webseite heruntergeladen werden. Dieser Vorfall verdeutlicht, wie wichtig es für Online-Shop-Betreiber ist, ihre Serveranwendung aktuell zu halten.