VMware aktualisiert Virtualisierungsportfolio

VMware stellt auf der VMworld Europe 2016 neue Versionen seiner Computing-, Storage- and Cloud-Management-Angebote vor, mit denen IT-Teams ihre Anwendungen On- und Off-Premise ausführen, verwalten und absichern können. Die neuen Versionen von VMware vSphere, VMware Virtual SAN und VMware vRealize Automation unterstützen nun Container, was es der IT ermöglicht, in der Produktion containerisierte Anwendungen zu betreiben.

Durch verbesserte Automatisierungs- und Management-Funktionalitäten, integrierte Sicherheitsmechanismen sowie die Unterstützung neuer Anwendungs-Formen wie Containern ermöglicht VMware [1] vSphere 6.5 eine vereinfachte User Experience. Mit diesen Funktionen soll vSphere 6.5 eine universelle Anwendungsplattform bieten, die herkömmliche und moderne Anwendungen unterstützt – von 3D-Grafik, Big Data, über Cloud-Native und Container bis hin zu maschinellem Lernen und Software as a Service.



Mit Virtual SAN 6.5 entwickelt VMware daneben seine hyperkonvergente Lösung weiter – es handelt sich um das fünfte Produkt-Update seit der Einführung vor drei Jahren. Die neue Version senkt die Gesamtbetriebskosten laut Anbieter um weitere 50 Prozent, durch die zusätzliche Unterstützung von Containern und physischen Workloads, iSCSI-Unterstützung, wegfallende Kosten für Netzwerk-Hardware für die Two-Node-Konfiguration von Remote Office/Branch Office (ROBO)-Umgebungen sowie die All-Flash-Hardware-Unterstützung für Virtual SAN Standard Edition.



Besseres Cloud-Management

VMware gab mit Erweiterungen für vRealize Automation und vRealize Log Insight auch eine Reihe von Updates für seine Cloud-Management-Plattform bekannt. Um den Anforderungen von Entwicklern und IT-Teams besser Rechnung zu tragen, wird VMware vRealize Automation 7.2 einen Out-Of-The-Box-Support für Microsoft Azure und neue Management-Funktionalitäten für Container beinhalten.



IT- und DevOps-Fachleute, die vereinheitlichte Service-Blueprints nutzen, um die Bereitstellung von integrierten Multi-Tier-Anwendungen mit anwendungszentriertem Netzwerk- und Sicherheitsansatz zu vereinfachen, können zukünftig auch Microsoft Azure und aktuell unterstützte Clouds wie Amazon Web Services (AWS), VMware vCloud Air und das vCloud Air Network nutzen.



Container-Automatisierung

VMware vRealize Automation 7.2 unterstützt Container und beschleunigt dadurch die Anwendungs-Bereitstellung für Entwickler und Anwendungs-Teams. Die neueste Version beinhaltet Admiral, ein hochskalierbares und leichtgewichtiges Container-Management-Portal, mit dem Container auf Docker-Hosts, die von Docker unterstützte Betriebssysteme unterstützen, bereitgestellt und verwaltet werden können. In einem Beta-Test testet VMware gegenwärtig, wie mit Admiral Container auch in virtuellen Container-Hosts auf VMware vSphere Integrated Containers bereitgestellt werden können.



Neben der Admiral-Unterstützung können Entwickler Container-Hosts auch aus dem vRealize Automation 7.2 Service-Katalog beziehen. Sie haben die Wahl containerisierte Anwendungen mittels Unified Service-Blueprints oder Docker Compose zu modellieren. Anwendungs-Teams sind damit in der Lage hybride Umgebungen aus VMs und Containern aufzubauen. Cloud-Administratoren wird die Verwaltung von Container-Hosts und die Anwendung bestimmter Governance-Regeln ermöglicht, darunter Kapazitätsquoten oder genehmigungspflichtige Workflows



vRealize Automation 7.2 richtet sich besonders an Unternehmen, die bestehende Apps weiterhin unterstützen und diese gleichzeitig durch den Einsatz von Microservices und einer nativen Cloud-Architektur modernisieren müssen. Der Ansatz von VMware vereint verschiedene Technologien über Private wie Public Clouds hinweg sowie unter Einbeziehung von Containern und OpenStack, und verschafft Kunden die Flexibilität, ihre Talentpools und Technologie-Stacks situationsabhängig zu verwalten.



Tiefergehende Einblicke

Nicht zuletzt kündigt VMware vRealize Log Insight 4.0 und vRealize Operations 6.4 an. Die neueste Version von VMwares Log-Management und Analyse-Lösung beinhaltet eine erweiterte Alarm-Management-Funktion und eine neu gestaltete, leicht bedienbare Oberfläche. VMware vRealize Operations 6.4 bietet ein verbessertes Alarm-Management und Metric Grouping, um Probleme schneller zu lösen. Die neuen Dashboards sind auf bestimmte Nutzer-Profile wie Infrastruktur-, Anwendungs- und Cloud-Teams zugeschnitten. Sowohl vRealize Log Insight 4.0 als auch vRealize Operations 6.4 verfügen über eine Anbindung an das neu angekündigte vSphere 6.5.