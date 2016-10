Malwarebytes kauft AdwCleaner

Malwarebytes übernimmt AdwCleaner, ein Programm zur Entfernung von potenziell unerwünschten Programmen, Adware, Toolbars und anderer ungewollter Software. AdwCleaner soll zumindest kurzfristig seinen aktuellen Namen beibehalten, wird jedoch um das Malwarebytes-Branding ergänzt.

"AdwCleaner" soll unter der Führung von Malwarebytes zumindest vorläufig seinen Namen behalten.

Malwarebytes [1] hat sich laut eigenen Angaben verpflichtet, die "Mission der AdwCleaner-Produkte und seiner Funktionen zu erhalten". Auf diese Weise will Malwarebytes eine höhere Bekanntheit der Marke in den wachsenden Märkten in Europa, Asien und anderen Ländern schaffen. Malwarebytes plant viele der von AdwCleaner [2] eigenentwickelten Technologien und Erkennungssysteme in seine Produkte für Privatanwender und Unternehmen zu integrieren. Privatanwender und Unternehmen laden AdwCleaner aktuell mehr als 200.000 Mal pro Tag herunter und sorgen so für weltweit rund 200 Millionen Installationen. Zwei der Mitgründer von AdwCleaner werden technische Positionen bei Malwarebytes übernehmen und Forschung betreiben.