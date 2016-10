Mehr Besucher und Aussteller auf der it-sa

490 Aussteller aus 19 Ländern und mehr als 10.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland nutzten die diesjährige it-sa als Dialogplattform. Aktuelle Themen, die von den IT-Sicherheitsexperten im Messezentrum Nürnberg diskutiert wurden, waren unter anderem der Schutz vor DDoS Attacken, fortschrittliche Methoden zur Malware-Erkennung, Maßnahmen gegen Ransomware und Cloud Security.

490 Aussteller und mehr als 10.000 Besucher fanden sich auf der diesjährigen it-sa. (Bild: NuernbergMesse/Frank Boxler)

Mit zweistelligen Wachstumsraten bei der Aussteller- und Besucherbeteiligung sowie der gebuchten Ausstellungsfläche schloss die it-sa 2016 [1]. Insbesondere aus dem Ausland seien noch einmal deutlich mehr Fachbesucher zur it-sa gekommen als im Vorjahr. Auf großes Interesse stießen die Live-Hackings und Vorträge in den drei offenen Foren.



In 230 Beiträgen informierten die Redner zu technischen Fragen, der IT-Sicherheitsstrategie, aktuellen Branchenentwicklungen und Bedrohungen aus dem Cyber-Raum. Das Thema Identity und Access Management wurde eigens auf der IAM Area abgebildet. Junge Unternehmen präsentierten sich auf der Sonderfläche Startups@it-sa. Der Sicherheit für Planung, Bau und Betrieb von Rechenzentren war eine eigene Topic Route gewidmet, die ebenfalls für einfache Orientierung sorgte.



Zwei internationale Gemeinschaftsstände rückten IT-Sicherheitsanbieter aus dem Ausland besonders in den Mittelpunkt: Französische und israelische Unternehmen präsentierten sich auf der it-sa auf Länderpavillons. Die nächste Ausgabe der it-sa findet vom 10. bis 12. Oktober 2017 statt. Dann nicht mehr in Halle 12, sondern aufgrund des stetig steigenden Platzbedarfs in den Hallen 9 und 10.