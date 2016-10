Datenlecks: Größeres Risiko bei iOS-Apps

Der Einsatz mobiler Anwendungen ist zusammen mit der Cloud für einen stetig wachsenden Anteil am gesamten Datenaufkommen eines Unternehmens verantwortlich. Doch die steigende Akzeptanz mobiler Geräte und der unüberschaubare Marktplatz frei verfügbarer Apps stehen auch im Zusammenhang mit Datenverlust und Sicherheitsverstößen in Unternehmen. Besonders iOS-Apps sollen für Datenlecks verantwortlich sein.

In seiner globalen Sicherheits-Cloud verarbeitet Zscaler [1] unter anderem pro Quartal mehr als 45 Millionen von Internet-Transaktionen, die alleine von den mobilen Betriebssystemen Android und iOS generiert werden. Aufbauend auf dieser Datenbasis untersuchte das Research-Team des Sicherheitsspezialisten das Verhalten mobiler Apps hinsichtlich Verstößen zur Privatsphäre und dem Abfließen von Informationen in den Kategorien Geräte-Metadaten, standortbezogene Daten und vertrauliche Informationen zur Identifikation von Personen.



0,3 Prozent der 20 Millionen Android-Transaktionen, die durch die Zscaler Security Cloud überwacht werden, sind vom Verlust persönlicher Daten bedroht. Auch wenn der prozentuale Anteil niedrig klingen mag, so verbergen sich dahinter 60.000 Transaktionen über die Daten unerwünscht abfließen würden. 58 Prozent davon betreffen Metadaten, wie IMEI-, MAC oder IMSI-Nummern, die zum Tracken der Geräte und für gezielte Attacken genutzt werden können. 39,5 Prozent beinhalten Daten zum Standort des Anwenders mit exakten Koordinaten. Und die restlichen 2,7 Prozent der potenziell absickernden Daten sind Informationen zur Identifizierung von Personen, wie beispielsweise die Handynummern und E-Mail-Adressen der Anwender.



Rund 26 Millionen Transaktionen, die pro Quartal durch die Zscaler Cloud gehen, laufen über das Betriebssystem iOS. 0,5 Prozent (also etwa 130.000 Transaktionen im Vergleich zu 60.000 bei Android) davon würden Informationen über die Privatsphäre des Anwenders an externe Stellen weiterleiten. Davon sind 72,3 Prozent Geräteinformationen, 27,5 Prozent standortbezogene Daten und 0,2 Prozent Informationen zur Identifizierung des Nutzers. 5 Prozent dieser Informationen resultieren in schädlichen Infektionen.



Die über mobile Apps gesammelten persönlichen Daten können somit für weiterreichende Angriffe auf Unternehmensnetze eingesetzt werden. Da die Informationen zur Geräteerkennung der Hardware, wie MAC, GSM IMEI, IMSI und UDID, global einzigartig vergeben werden und sich mit der Lebenszeit eines Gerätes nicht verändern, ist darüber das Tracking und die Verbindung zum physikalischen Gerät jederzeit möglich. Damit können sie für eine Reihe von Attacken eingesetzt werden, wie etwa remote Denial-of-Service Attacken per SMS oder das Ausspionieren von SIM-Karten.



Zudem kann das Wissen über den genauen Standort eines Anwenders zum Ausspionieren, für die Manipulation und gezielte Attacken eingesetzt werden. Da zielgerichtete Attacken nicht selten auf die Führungsebene ausgerichtet werden, kann das Ausspionieren des Standorts der Geschäftsleitung potenziell negative Auswirkungen auf laufende Verhandlungen nehmen. Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind der einfachste Weg, um Anwender in bestimmten Unternehmen mit Spaming und Phishing zu attackieren, vor dem Hintergrund, weiterführende Angriffe auf diese Unternehmen zu starten.