Mehr Kontrolle in HPE OpenStack

Hewlett Packard Enterprise hat auf dem OpenStack Summit 2016 in Barcelona HPE Helion OpenStack 4.0 angekündigt. Grundlage hierfür ist OpenStack Mitaka. Die neue Version verspricht Verbesserungen bei der Integration von Ökosystemen, bei Betrieb, Sicherheit, Skalierbarkeit und Applikations-Performance.

HPE [1] Helion OpenStack ist eine offene Infrastructure-as-a-Service (IaaS) für große Workloads in einer Vielzahl von Branchen. Darüber hinaus können Telekommunikations-Firmen auf HPE Helion OpenStack NFV-Anwendungen (Network Virtualization) betreiben.



Ein erweitertes Kapazitäts-Reporting soll Anwendern in Version 4.0 einen Überblick über die Nutzung ihrer Rechen- und Speicherkapazität bieten samt der Information, wie viel davon allokiert und genutzt wird. So könnten Cloud-Ressourcen besser auf die notwendigen Workloads abgestimmt werden. Die ebenfalls erweiterten Zugriffskontrollen umfassen daneben etwa neue Funktionen für Logging, Auditing und Monitoring. Das verringert die Angriffsflächen für Backend Traffic.



Mit der neuen Auto-Scaling-Funktion für virtuelle Maschinen werden Anwendungen bei großer Auslastung regelbasiert und schnell mit neuen Ressourcen versorgt. Wenn die Auslastung sinke, würden die Ressourcen wieder in den Pool zurückgegeben. Die Lösung bietet außerdem eine native Unterstützung für schnelle Netzwerkkarten von Intel und Unterstützung für das neue Data Plane Development Kit (DPDK) für Hochleistungsdatentransfers zwischen VMs.



Weiterhin kündigte HPE die Verfügbarkeit von HPE Helion Stackato 4.0 an, eine Cloud-Anwendungsplattform (PaaS). Version 4.0 bietet eine Container-basierte Lösung mit einem zertifizierten Cloud-Foundry-Service, einen Workflow für Continuous Integration/Continuous Delivery und Erweiterbarkeit, um neue und bestehende Anwendungsdienste hinzuzufügen.