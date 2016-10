Unerschütterlicher Switch

Mit dem Switch 'Ruggedcom RSL910' baut Siemens sein Portfolio robuster Netzwerkkomponenten aus. Das Gerät soll eine verlässliche Kommunikation in rauen Umgebungen mit stark schwankenden Umwelt- und Klimabedingungen ermöglichen. So hält der Switch laut Siemens extremen Vibrationen, Erschütterungen und Temperaturen von -40 bis +70 Grad Celsius stand.

Der Switch RSL910 von Siemens bietet sich für den Transportbereich an.

Zwei GBit SFP (Small Form Factor Pluggable)- und zwei EoVDSL2 (Ethernet over VDSL2)-Uplinks ermöglichen beim Ruggedcom RSL910 von Siemens [1] die Migration von Kabel- auf Glasfaserkommunikation. Anwender können mit den sechs Kupfer-Fast-Ethernet-Schnittstellen unterschiedlichste Endgeräte direkt an den RSL910 anbinden.



Durch die kompakte Bauform können Nutzer den Ruggedcom RSL910 sowohl in engen Schaltschränken als auch direkt auf einer DIN-Hutschiene montieren. Um die Installation in bestehenden Schaltschränken zu vereinfachen, unterstützt der Switch zudem verschiedene Wechsel- und Gleichstromspannungen. Einsatzbereiche sind beispielsweise die Bereiche Transport und Verkehr, etwa in intelligenten Verkehrssystemen (ITS).