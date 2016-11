Wirklich sicherer Hafen

Unter dem Namen 'Azure Deutschland' stehen Infrastruktur-, Plattform- und IoT-Dienste der Microsoft-Cloud-Plattform Azure auch aus deutschen Rechenzentren in Frankfurt am Main und Magdeburg zur Verfügung. Die Services sollen so auch streng regulierten Branchen ihren Gang in die Public Cloud ermöglichen etwa für Big-Data- und Machine-Learning-Szenarien oder das Internet der Dinge.

Die Cloud Deutschland von Microsoft [1] kombiniert dabei die georedundante Speicherung von Kundendaten in Deutschland mit einem Datentreuhandmodell: Der Datentreuhänder T-Systems kontrolliert den Zugang zu den Kundendaten als unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz hierzulande. Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder der Kunden erhält Microsoft nach eigenen Angaben keinen Zugriff. Würde diese Zustimmung durch den Datentreuhänder erteilt, greife Microsoft nur unter dessen Aufsicht zeitlich begrenzt auf die Kundendaten zu.



Mit der Einführung der neuen Rechenzentrumsregionen in Deutschland hat Microsoft weltweit 34 Azure-Rechenzentrumsregionen, von denen bereits 30 in Betrieb sind. Für die Umsetzung der genannten Big-Data-, Machine-Learning-und Industrie-4.0-Szenarien bietet Azure Deutschland zudem die "Azure IoT Suite" mit Diensten wie Azure IoT Hub, Stream Analytics, Machine Learning und DocumentDB an. Künftig sollen ferner die Cloud-Dienste Office 365 und Dynamics 365 aus deutschen Rechenzentren bereitgestellt werden. Die Office 365- und Dynamics 365-Previews sollen in diesem Kalenderjahr starten. Generell verfügbar soll Office 365 dann im ersten Quartal 2017, Dynamics 365 in der ersten Jahreshälfte 2017 sein.