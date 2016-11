Add-on spioniert Surfverhalten von Millionen Nutzern aus

Das Browser-Add-on 'Web of Trust' späht offenbar seine zahlreichen Nutzer massenhaft aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von Panorama und ZAPP. Eigentlich soll die Erweiterung die User im Netz vor schadhaften Seiten schützen, doch werden dabei die besuchten Internet-Adressen eingesammelt und als Datenpakete weiterverkauft, etwa an die Werbeindustrie.

Dass Online-Anzeigen Nutzer im Web mit unterschiedlichen Techniken verfolgen (tracken), ist nichts Neues. Doch nun scheint die Datensammelwut auch bei den Browser-Erweiterungen, sogenannten Add-ons, angekommen. Reporter von Panorama und ZAPP haben in einer Untersuchung [1] herausgefunden, dass die Erweiterung "Web of Trust", kurz WOT, anscheinend die besuchten Webseiten ihrer Nutzer vollständig und mit einer eindeutigen ID-Nummer versehen übermittelt.



Dadurch lässt sich das Surfverhalten umfassend ausspähen, denn nicht nur die besuchten Domains landen im Datenpool, sondern auch weitere URL-Parameter. Das können geschützte Zugänge etwa bei Online-Mailkonten oder Buchungsportalen für Reisen sein, die die Nutzer individuell identifizieren. Insgesamt umfasse der ausgewertete Datensatz mehr als zehn Milliarden Web-Adressen, die von rund drei Millionen Usern aus Deutschland aufgerufen wurden.



Die Datenübermittlung wird im Fall von WOT dabei bewusst verschleiert und ließ sich erst mit einigem Aufwand umgehen [2]. Die beteiligten Security-Forscher vermuten dahinter erst die Spitze des Eisbergs. Als Konsequenz daraus sollten Internet-Nutzer ihre Add-ons auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränken und WOT in jedem Fall meiden.