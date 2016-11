Tintri optimiert weiter

Tintri hat 'Tintri OS' überarbeitet, das Betriebssystem für die für Virtualisierung optimierte Storage-Plattform 'Tintri VMstore'. Zu den Neuerungen zählen unter anderem erweiterte Orchestrierungs- und Automatisierungsfunktionen, die Unterstützung von Containern, ein S3-Connector zur Integration in die Public Cloud sowie erweiterte Analysefunktionen.

Mit "Tintri VMstore" [1] können Unternehmen laut Angaben von Tintri bis zu 160.000 VMs über eine zentrale Konsole verwalten. Dabei kommen automatisierte Richtlinien und Scale-Out-Software für VMs zum Einsatz, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Im neuen Release erweitert Tintri seine Automatisierungsfunktionen mithilfe des VMware-vRealize-Orchestrator-Plugins. Dieses Plugin automatisiert zahlreiche Speichervorgänge wie die Verwaltung von Snapshots, geklonten Daten, Replikation und kopierten Daten auf VM-Ebene.



Neu in Tintri OS ist zudem die Unterstützung von Containern über vSphere Integrated Containers, die als Teil von VMware vSphere 6.5 ausgeliefert werden. Damit soll es VMware-Nutzern möglich sein, ihr Unternehmen mit Containern transformieren, ohne die Architektur ihrer gesamten Infrastruktur neu zu entwerfen. Tintri kündigt außerdem die demnächst verfügbare Unterstützung für Container mit Docker-Volumes über ein Flocker-Plugin an, das durch ClusterHQ unterstützt wird. Unternehmen, die Container auf Bare Metal ausführen, können persistente Docker-Volumes auf Tintri speichern. Dank der Integration in Flocker ist zudem die Nutzung von Container-Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes, Apache Mesos und Docker Swarm möglich.



Mit Tintri Analytics bietet der Hersteller cloudbasierte Echtzeit- und Prognoseanalysen, mit denen sich Planung und Betrieb eines Rechenzentrums verbessern lassen sollen. Aufbauend auf Elasticsearch sollen sich damit Millionen von Einzeldaten von 160.000 VMs und aus mehreren Jahren in weniger als einer Sekunde verarbeiten lassen. Bisher kann Tintri Analytics die Anforderungen virtualisierter Anwendungen an Speicherkapazität und -performance modellieren; in einem zukünftigen Release wird Analytics erweitert, um die Anforderungen an Computing-Ressourcen vorherzusagen, die für organisches Wachstum und simulierte Projekte entstehen.