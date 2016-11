PostgreSQL 9.6 ist fertig

Eine neue Version des relationalen Datenbank-Managementsystems ist verfügbar. Die PostgreSQL-Version 9.6 besitzt neue Funktionen zur parallelen Verarbeitung und verbessert die Möglichkeiten für vertikale (Scale-Up) und horizontale (Scale-Out) Skalierung.

So unterstützt es noch komplexere Workloads und verteilte Infrastrukturen, die über mehrere oder dezentrale Datenquellen verteilt sind. Die Weiterentwicklungen in PostgreSQL 9.6 [1] vertiefen die Analyse-Fähigkeiten der Datenbank, sodass bisherige Engpässe beseitigt werden, die in der Vergangenheit den Einsatz von PostgreSQL auf größeren Datensätzen schwierig machten. So erlauben Verbesserungen bei der Freeze Map es, PostgreSQL höher zu skalieren als bisher, während neue Funktionen für parallele Abfragen es erlauben, mehrere CPU-Kerne zu nutzen. Erweiterte Replikations-Fähigkeiten ermöglichen es, einen zuverlässigen Multi-Node-Cluster zur Skalierung von Lesezugriffen auf Basis von PostgreSQL bereitzustellen.



Verbesserungen im Bereich Volltextsuche erhöhen die Effizienz von PostgreSQL mit dokumentenorientierten Daten. Dabei bietet die Datenbank eine unscharfe Suche, von der etwa forensische und lexikalische Anwendungen profitieren. Das Team von EnterpriseDB, der Firma hinter PostgreSQL, hat über 10.000 Stunden Entwicklungsarbeit investiert, um pgAdmin komplett neu zu schreiben, das führende grafische Management-, Entwicklungs- und Administrations-Tool für PostgreSQL. Es wurde für die aktuelle Version in Python und Javascript/jQuery neu geschrieben. Es kann nun einzeln und unabhängig genutzt werden – entweder auf einem Desktop für einen Nutzer oder bereitgestellt auf einem Web-Server, um mehrere Anwender zu unterstützen.