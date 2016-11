Threat Intelligence für Windows Defender im Unternehmen

FireEye, Anbieter von Intelligence-basiertem Security-as-a-Service, stellt seine 'FireEye iSIGHT Threat Intelligence' nun Microsoft-Kunden über 'Windows Defender Advanced Threat Protection' zur Verfügung. Der neue Service soll Unternehmen helfen, zielgerichtete und komplexe Attacken auf ihre Netzwerke zu erkennen, diese zu analysieren und darauf zu reagieren.

Als Teil des WDATP-Abonnements erhalten Unternehmenskunden von Microsoft damit Erkenntnisse über aktive Cyber-Angreifer. Sie sollen so ihre Sicherheit verbessern und erkannte Angriffe effektiver priorisieren können. Bei FireEye iSIGHT Threat Intelligence handelt es sich um ein proaktives Instrument zur Qualifizierung von Bedrohungen, das die Intentionen, Tools und Taktiken der Angreifer analysiert.



Die auf den Angreifer fokussierte Intelligence wurde entwickelt, um einen Überblick der weltweiten Bedrohungslage zu ermöglichen, der weit über den üblichen Lebenszyklus eines Cyber-Angriffs hinausgeht – dabei werden Risiken vor, während und nach einer Attacke priorisiert und in Kontext gesetzt. WDATP-Kunden erhalten dabei Zugang zu einem breiten Spektrum an technischen Indikatoren oder IoCs (Indicators of Compromise) von FireEye iSIGHT. WDATP schlägt darauf aufbauend Alarm, sobald diese Indikatoren auf einem Kundenrechner oder in einem Kundennetzwerk entdeckt werden. Anschließend wird das Profil des Angreifers angezeigt.



Security-Teams erhalten über einen Direktlink zu FireEye iSIGHT Threat Intelligence Zugang zu allen IoCs und allen zugehörigen Reports und technischen Informationen. Dieses Abonnement kann auch über eigene Software durch die FireEye-iSIGHT-API bezogen werden. WDATP-Kunden können sich über einen Link im iSIGHT-Profil von WDATP oder über [1] für eine kostenlose Probeversion des Threat Intelligence-Angebots registrieren.