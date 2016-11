Clavister-Firewalls künftig auch für Regierungen und Militär

Firewall-Hersteller Clavister plant, seine Geschäftsfelder auszubauen. Unternehmen mit besonders hohen Sicherheitsansprüchen sollen dabei ebenso im Mittelpunkt stehen wie Regierungsbehörden und militärische Organisationen. Hierfür lässt das schwedische Unternehmen seine Produkte nach 'Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL) 4+' zertifizieren.

Eine erfolgreiche Zertifizierung gemäß Common Criteria EAL 4+ erfordert tiefgehende Analysen und Praxistests, bei denen Sicherheitslücken und potenzielle Schwachstellen genau untersucht werden. Die Produkte von Clavister [1] durchlaufen nach eigener Aussage aktuell die entsprechenden Prüfungen. Für das schwedische Unternehmen sei das ein strategisch wichtiger Schritt, um kritische Infrastrukturen und sensible Daten hochrangiger staatlicher Organisationen mit ihren Produkten vor den vielfältigen, täglichen Cyberattacken schützen zu können. Eine Zertifizierung auf EAL 4+ ist die höchste international anerkannte Zertifizierungsstufe der Common Criteria.



Die "Common Criteria for Information Technology Security Evaluation" behandelt allgemeine Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Informationstechnologie. Der auch als ISO 15408 bekannte Standard ist international anerkannt und wurde von den Regierungen aus Kanada, Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, der U.S.A. und Deutschland gemeinsam entwickelt. Nach ISO 15408 zertifizierte Lösungen können für den Schutz sensibler Informationen in der Wirtschaft eingesetzt werden, sie entsprechen aber vor allem den Anforderungen für staatliche und militärische Infrastrukturen.