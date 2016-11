SUSE übernimmt openATTIC

SUSE hat das Open-Source-Ceph- und Storage-Management-Framework 'openATTIC' von it-novum übernommen. SUSE nutzt openATTIC als Management-Framework für SUSE Enterprise Storage und will so sein Angebot an Storage-Lösungen für Unternehmen noch weiter aufwerten. Die Übernahme beinhaltet ein Team von Open-Source-Entwicklern, die von it-novum zu SUSE wechseln.

Zu Beginn des Jahres hatten SUSE [1] und it-novum [2] bereits eine Partnerschaft geschlossen, um die Managementfunktionalitäten für Ceph in openATTIC weiterzuentwickeln. Durch die Übernahme soll openATTIC zum Management-Framework für SUSE Enterprise Storage werden. Die verteilte und softwarebasierte Storage-Lösung von SUSE läuft auf Ceph. SUSE geht davon aus, dass Unternehmen die nächsten Jahre mit verschiedenen Storage-Technologien arbeiten müssen und dem richtigen Storage-Management eine große Bedeutung zukommen wird. Mit der Akquise übernimmt SUSE auch die Patenschaft des openATTIC Open-Source-Projekts von it-novum. Wie beim openSUSE Linux-Projekt, das SUSE ebenfalls betreut, soll das openATTIC-Projekt vollständig offen und der Community weiterhin zugänglich bleiben.