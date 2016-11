SUSE veröffentlicht SP 2 für Linux Enterprise 12

SUSE hat SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 2 für unternehmenskritische Workloads in physikalischen, virtuellen und cloudbasierten Umgebungen vorgestellt. Die neue Version verspricht unter anderem eine zehnfache Steigerung des Paket-Durchsatzes durch Software-defined Networking in der Kombination von Open vSwitch und dem Data Plane Development Kit.

Das Service Pack 2 für SUSE Linux Enterprise 12 [1] ist verfügbar. Es soll etwa für eine zehnfache Steigerung des Paket-Durchsatzes durch Software-defined Networking in der Kombination von Open vSwitch und Data Plane Development Kit (DPDK) sorgen. Vor allem Telekom-Provider sollen hiervon bei der Einführung von effizienten virtuellen Network-Funktionen profitieren. Zusätzlich zu der breiten Hypervisor-Unterstützung von SUSE Linux Enterprise biete die DPDK-Integration Kunden eine vollständige Virtualisierungslösung für Cloud- und On-Premise Systeme.



Eine agilere Unterstützung für SAP-Anwendungen ermögliche ferner eine leichtere Migration zu S/4HANA, die schnellere Einführung von SAP-Applikationen sowie einfacher zu konfigurierende Systemparameter für SAP HANA. So lasse sich eine belastbarere und sicherere SAP-Umgebung mit erweiterter Unterstützung auch für geographisch verteilte SAP-HANA-Cluster aufbauen.



Im Bereich der Verfügbarkeit und des Datendurchsatzes sollen Kunden mit Service Pack 2 von reduzierten Ausfallzeiten und einer verbesserten I/O-Leistung bei der Nutzung von speicherintensiven Anwendungen profitieren, die integrierte NVDIMMs verwenden und so Daten in Sekunden sichern und beim Rebooten umgehend verfügbar machen. Dank sogenannter "Skip Service Packs"-Funktion können Anwender derweil die Upgrades vorhergehender Service-Packs überspringen und von SUSE Linux Enterprise 12 direkt auf SP2 upgraden.