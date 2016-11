SANS-Training zu Penetration Testing, Forensik und Industrie-4.0-Sicherheit

Vom 12. Dezember bis zum 17. Dezember veranstaltet das SANS Institut ein Trainingsevent für Cybersicherheitsexperten. Im Marriott Hotel in Frankfurt werden die drei Themen Penetration Testing, Windows Forensik und Sicherheit für die Industrie 4.0 in den Fokus genommen.

Das Training "SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking" wendet sich an Penetration Tester, Auditoren und generell an alle, die lernen wollen, wie fortgeschrittene Angreifer bei einem Penetration Test vorgehen. Besonders wichtig bei diesem Event ist der Fokus auf die praktische Arbeit, denn die Aufgaben, die die Teilnehmer während der Schulung lösen müssen, werden von den Trainern immer wieder auf aktuelle Ereignisse angepasst. Trainer in Frankfurt ist Erik van Buggenhout.



Beim Kurs "ICS410: ICS/SCADA Security Essentials" ist den Trainern wichtig, dass Teilnehmer aus dem IT-Umfeld als auch aus dem operativen Umfeld das Training besuchen, die bereits erste Erfahrung im IT-Sicherheitsumfeld gesammelt haben. Inhalte sind unter anderem Netzwerk- und Systemadministration, TCP/IP, Netzwerk Design und Architektur, Schwachstellen Assessment und Risiko Management Methoden. Trainer ist Justin Searle.



Der Windows-Forensic-Kurs (FOR408) richtet sich an alle, die sich in Windows Umgebungen mit forensischen Fragestellungen beschäftigen wollen und müssen. Natürlich wird mit der aktuellsten Version Windows 10 der SIFT Workstation Virtual Machine mit über 200 kommerziellen, open source und freeware Digital Forensics und Incident Response Tools sowie weiteren Tools gearbeitet. Trainer ist Carlos Cajigas.



Alle Kurse des SANS Instituts [1] sind praxisorientiert, sodass die Teilnehmer ihr erworbenes Know-how unmittelbar in ihren Unternehmen anwenden können. Die Teilnehmer erhalten zudem die Möglichkeit, die Prüfung für die GIAC-Zertifikate GPEN (GIAC Penetration Tester für SEC560), GCFE (GIAC Forensic Examiner Certification für FOR408) und GICSP (Global Industrial Control System Professionals für ICS410) abzulegen.