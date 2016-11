Eugene Kaspersky: Benachteiligung durch Microsoft

Viele Büros liegen in einem Gewerbegebiet und die gastronomischen Optionen für das Mittagessen sind recht begrenzt. Allerdings werden auch in Deutschland Food-Trucks immer beliebter, die in regelmäßigen Abständen das Gelände anfahren. Mit dem 'Food-Truck-Sensor', einer kostenlosen Installation von PRTG Network Monitor und wenigen Mausklicks können Sie die Kollegen automatisiert informieren, welcher Food-Truck am jeweiligen Tag mittags vor Ort ist. [ mehr