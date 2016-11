Cloud-basierte Anlagenüberwachung

T-Systems und Eaton kooperieren beim Internet der Dinge und möchten Maschinen- und Anlagenbauern sichere IoT-Lösungen zur Vernetzung ihrer Systeme in der Cloud bieten. Dabei sollen die Automatisierungskomponenten von Eaton die einfache Anbindung an die Multi-IoT-Plattform der Telekom-Tochter auf Basis der OPC Unified Architecture ermöglichen.

Die Überwachung von Anlagen über die Cloud wollen T-Systems und Eaton ermöglichen.

Über das gemeinsame Angebot von T-Systems [1] und Eaton [2] sollen Maschinenbauer künftig komplette Anlagen direkt von der Cloud aus überwachen, vorausschauend warten sowie Verschleiß, Betriebskosten und Produktivität der Maschinen im Fertigungsprozess durch intelligente Datenauswertung optimieren können. Ein wesentlicher Vorteil bestehe somit in den Möglichkeiten, die mit der Analyse von umfassenden Maschinendaten über den gesamten Lebenszyklus einer oder mehrerer Maschinen unabhängig vom Standort verbunden seien.



Beide Unternehmen wollen gemeinsam mit Pilotkunden IoT-Services auf Basis von aktuellen Daten aus der laufenden Produktion entwickeln. Je nach Szenario sollen sich individuelle Parameter vom Kunden bestimmen und nutzen lassen. Anwender seien dann etwa in der Lage, nicht nur zu sehen, wann Verschleißteile auszutauschen sind, sondern auch zu analysieren, welche Abhängigkeiten zwischen Produktionsergebnissen oder einzelnen Verbrauchswerten und Komponenten wie Filtern und Rohstoffen beziehungsweise Prozessdaten wie Temperaturen und Drücken in laufenden Fertigungsprozessen bestünden.



Mit ihrer Multi-IoT-Plattform möchte T-Systems den Einstieg in IoT für den Maschinen- und Anlagenbauer einfach und sicher gestalten, denn sie vereint und verbindet laut Anbieter alle IoT-Komponenten, die sich Kunde wünschten – egal ob Plattformen, IoT-Geräte und Software-Lösungen. Hosting und Betrieb der Multi-IoT-Plattform erfolgen dabei im deutschen Cloud-Rechenzentrum von T-Systems und nach den Anforderungen des deutschen Datenschutzgesetzes.