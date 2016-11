Fujitsu-Cloud kommt 2017 nach Deutschland

Fujitsu wird seine 'K5 Cloud Services' künftig auch über hochverfügbare Rechenzentren in Deutschland bereitstellen. Das Unternehmen will deutschen Firmen so neben einer hohen Datensicherheit auch alle Rechts- und Compliance-Garantien eines inländischen Standorts garantieren. Die Grundlage der Plattform bildet mit OpenStack eine Open Source Architektur.

Über den neuen Hub in Frankfurt am Main erhalten alle Cloud-Kunden von Fujitsu ab März 2017 Zugang zu einem deutschen Hosting in zwei neuen Verfügbarkeitszonen ("Cloud Islands") in Frankfurt und in Rüsselsheim. Für die "K5 Cloud Services" [1] bietet Fujitsu diverse Bereitstellungsmodelle an: Public Cloud, Virtual Private Hosted, Dedicated sowie Dedicated On-Premise. Für alle Modelle garantiert Fujitsu einen Support der Enterprise-Klasse, Service Level Agreements (SLA) und hohe Verfügbarkeit. Zu den Schlüsselfunktionen des Cloud-Angebotes zählt laut Anbieter das nahtlose Zusammenspiel mit vorhandenen IT-Infrastrukturen. Neben Deutschland wird Fujitsu die K5-Dienste über weitere Rechenzentren auch in Spanien sowie in Finnland für Skandinavien anbieten.