Erweitertes Hybrid-Cloud-Monitoring mit Traverse 9.4

Kaseya erweitert Version 9.4 der Monitoring-Lösung 'Traverse' für hybride Cloud-Umgebungen und Rechenzentren. Dazu gehören Möglichkeiten zur Automatisierung, um Monitoring für neue Cloud-Infrastrukturen, Netzwerkgeräte oder Applikationen für das Netzwerk-Lifecycle-Management bereitzustellen.

Traverse 9.4 von Kaseya [1] scannt nach Infrastrukturveränderungen, erkennt so automatisch Updates und stellt ein Monitoring bereit, das auf der umfassenden Sammlung von Best-Practice-Signaturen der Lösung basieren soll. Dieser Prozess mache manuelle Konfigurationen unnötig und liefere Unternehmensanwendern eine aktuelle Übersicht über ihre Applikationen und die Änderungen und der Infrastruktur.



Version 9.4 führe außerdem eine leistungsfähige, intuitive Suchfunktion ein. Administratoren könnten damit systemweite Änderungen an Geräten das Monitoring anhand von Grenzwerten mit einem Klick umsetzen und testen. Das neue Interface basiert laut Kaseya auf dem Material-Design-Standard von Google. Es biete deshalb die neuesten Entwicklungen in Sachen Nutzerfreundlichkeit und Mobility samt einer vertrauten User-Experience.



Zusätzlich unterstützt Traverse 9.4 Security Assertion Markup Language (SAML), um die Sicherheit durch Nutzer-Authentifizierung zu verbessern und kritische Netzwerk- und Applikations-Infrastrukturen mit Single Sign On (SSO) sowie Multifaktor-Authentifizierung (MFA) zu schützen. Der SAML-Support ist mit anderen Kaseya-Produkten, wie AuthAnvil, kompatibel. Dies erlaube Kunden, ihre Endanwender und deren Monitoring-Lösungen mit nur einem Anbieter umfassend zu schützen.