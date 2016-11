Vodafone forscht an NarrowBand-IoT

Um zu erforschen, wie unter anderem die enormen Datenmengen des Internet of Things mittels 'NarrowBand-IoT' energiesparend übertragen werden können, will Vodafone im Februar 2017 in Düsseldorf ein Entwicklungszentrum eröffnen. Dabei setzt der Düsseldorfer Netzbetreiber auf Partnerschaften mit Netzwerkausrüstern, Modul- wie auch Chipherstellern.

Das "Internet of Things" wird allgegenwärtig: Künftig werden laut Vodafone [1] weltweit bis zu 50 Milliarden Geräte miteinander verbunden sein – egal ob Fahrzeuge, Haushalte, Kleidung oder Haustiere. Im neuen "Open Lab" in Düsseldorf möchte der Netzbetreiber deshalb gemeinsam mit Herstellern wie Ericsson, Huawei, Nokia oder auch Intel erforschen, wie Milliarden alltägliche Gegenstände mit aktueller Funktechnik effektiv miteinander verknüpft werden und über LTE Informationen austauschen können.



Die typischen NarrowBand-IoT-Szenarien sollen dabei in den Laboren nicht nur realisiert, sondern auch verifiziert werden. Einen ersten Eindruck bekamen die Besucher der "Vodafone Innovation Days". Dort führte das Unternehmen vor, wie künftig beispielsweise in Parkhäusern die Flächenbelegung mobil abgefragt und sofort ein Parkplatz reserviert werden kann oder wie die Technik hilft, Zählerstände schnell und unkompliziert zu übertragen.