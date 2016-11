Veeam Availability Suite 9.5 setzt auf hohe Skalierbarkeit

Veeam gibt den Startschuss für Version 9.5 seines Hochverfügbarkeits-Werkzeugs 'Availability Suite'. Mit mehr als 175 neuen Funktionen will der Hersteller eine Verfügbarkeit rund um die Uhr sicherstellen, ganz unabhängig davon, ob Anwendungen on-premise oder in der Cloud betrieben werden. Ziel sind Recovery-SLOs unter 15 Minuten für alle Anwendungen und Daten.

Mit der "Veeam Availability Suite 9.5" [1] will der Hersteller gerade an der Enterprise-Skalierbarkeit geschraubt haben: Zehntausend virtuelle Maschinen und PBytes an Daten sollen sich mit dem Werkzeug wirkungsvoll schützen lassen. Neu ist weiterhin die vollständige Integration von Microsofts Data-Center-Technologien wie Windows Server 2016, Microsoft Hyper-V 2016, Nano Server und Storage Spaces Direct. Die erweiterte ReFS-Integration (Resilient File System) soll mehr Leistung und eine bessere Nutzung von Kapazitäten bieten, gerade bei besonders großen Datenbeständen.



Die neue Funktion "Direct Restore to Microsoft Azure" liefert einen Cloud-Restore für Veeam Backups. Damit können Unternehmen on-premise Windows- und Linux-VMs sowie physische Server und Endgeräte in die Azure-Cloud migrieren oder direkt dort wiederherstellen. Mit der neuen Version von Veeam ONE 9.5, Teil der Veeam Availability Suite, lassen sich Kosten für Rechenleistung und Storage-Ressourcen ermitteln und innerhalb einer Organisation weiterberechnen. Was die Integration in Storage-Lösungen betrifft, unterstützt die Veeam Availability Suite 9.5 neben HPE, NetApp und Dell EMC ab sofort auch Speicher von Nimble Storage.