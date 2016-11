Geschützter Zugriff

SonicWall stellt ein Update für die Appliances der Secure Mobile Access 1000-Series vor. Diese erste Produkterweiterung von SonicWall seit der Unabhängigkeit von Dell soll für mehr Sicherheit bei der Anbindung mobiler Mitarbeiter an Unternehmensnetzwerke sorgen. Dabei lassen sich auch Cloud-Dienste integrieren.

Mit der Version 12.0 der Secure-Mobile-Access-1000-Serie von SonicWall [1] können mobile Nutzer unabhängig von Datentypen und Geräten sicher auf Unternehmensdaten zugreifen. Sie erhalten dabei einen richtlinienkonformen SSL-VPN-Zugang zu kritischen Anwendungen, Daten und Ressourcen.



Administratoren können mit dem Update laut Anbieter Sicherheitsrichtlinien auf "höchstem Niveau" konfigurieren und kontextsensitive Authentifizierung bereitstellen, die je nach Zugangsstufe Zugriff nur für autorisierte Benutzer über vertrauenswürdige Geräte und von einem vertrauenswürdigen Zugriffsort aus erlaubt. Eine neue Benutzeroberfläche für die Administratorkonsole und die Benutzerportale soll durch verbesserten, browserbasierten, clientlosen Zugriff und native Apps für eine intuitive Benutzererfahrung sorgen.



Eine kombinierte Single-Sign-On-Technologie ermögliche es ferner beim Wechsel in die Cloud, traditionelle Campus-Ressourcen und SaaS-Cloud-Anwendungen in einer einzigen Ansicht darzustellen. Unternehmen könnten damit Ressourcen reibungslos in die Cloud verschieben und den Usern weiterhin das vertraute Benutzererlebnis bieten.



Die SonicWall SMA 1000-Series ist kompatibel zu Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android, Kindle Fire und Chrome OS. Die Lösung unterstützt bis zu 20.000 konkurrierende Verbindungen auf einer einzigen Appliance. In Kombination mit dem Central Management Server von SonicWall und dem dynamischen Lizenzpool können mit mehreren Appliances Hundertausende konkurrierende Verbindungen unterstützt werden. SonicWall Secure Mobile Access OS 12.0 ist für Anwender der Sonicwall-SMA-1000-Serie mit Support-Vertrag ab sofort kostenlos verfügbar.