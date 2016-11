Malware: Unternehmen verstärkt im Visier

Angreifer setzten im Oktober verstärkt auf unbekannte Schadsoftware. So will Check Point in seiner monatlichen Analyse der weltweit wichtigsten Gefahren einen Anstieg um fünf Prozent ermittelt haben. Insbesondere Angriffe auf Unternehmen seien wie zu Beginn des Jahres wieder in den Fokus gerückt.

Die Ransomware Locky wurde laut Check Point [1] darüber hinaus wieder vermehrt detektiert. Die Gründe für den Erfolg von Locky ließen sich dadurch erklären, dass die Cyber-Kriminellen ständig neue Varianten versenden, die sich abwechselnd in .doc-, .xls- oder .wsf-Dateien verstecken. Des Weiteren würden auch Spam-Mails ständig verändert und verbessert. In die Entwicklung und Versendung dieser Malware würde weiterhin viel Geld investiert, um die Anzahl an infizierten Geräten zu erhöhen. Abgesehen von Ransomware sähen sich Banken und Online-Banking Nutzer mit neuen Varianten des Zeus-Trojaners konfrontiert.



Ein Blick auf die aktuell größten Bedrohungen in Deutschland zeige, auf, dass Conficker noch immer auf dem 1. Platz steht und für 17 Prozent aller erkannten Angriffe verantwortlich zeichne. Auf Platz 2 folge mit HackerDefender ein Rootkit und auf Platz 3 mit Cryptowall die Ransomware, die in Deutschland seit September Locky abgelöst habe. Der Zeus-Trojaner, weltweit an Platz 3 geführt, habe es auch im Oktober nicht ins deutsche Ranking geschafft.



Die steigende Anzahl an Angriffen und Schadsoftware-Varianten stelle Unternehmen vor Herausforderungen, denn sie müssten ihre Netzwerke besser und vor allem pro-aktiver absichern. Es sei besorgniserregend, dass eine Schadsoftware wie Conficker so effektiv und wohl bekannt sei. Im Umkehrschluss heiße dies jedoch auch, dass Unternehmen nicht die aktuellsten Multi-Layer-Sicherheitstechniken nutzten, die derzeit verfügbar seien.