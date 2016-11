Überall-Replikation

Zerto gibt die Einführung der neuen Enterprise Cloud Edition von 'Zerto Virtual Replication' bekannt. Unternehmen können damit laut Hersteller per 1:n-Replikation jede virtuelle Maschine in jeder Umgebung schützen und wiederherstellen – von lokalen Rechenzentren bis hin zu öffentlichen Clouds. Gleichzeitig kündigt Zerto die Verfügbarkeit von Version 5.0 von Zerto Virtual Replication an.

Neu in der "ZVR 5.0 Enterprise Cloud Edition" [1] ist die 1:-n-Replikation für 300 Zerto Cloud Service Provider oder einen der führenden Anbieter öffentlicher Clouds, darunter Microsoft Azure, AWS, HPE Helion und IBM Cloud. Dabei ist es möglich, jeweils eigene SLAs und Datenaufbewahrungs-Richtlinien zu definieren. Damit ist ZVR in der Enterprise Cloud Edition die laut Hersteller branchenweit einzige Lösung für Schutz, Replikation und Mobilität heterogener Daten und Anwendungen zur Erstellung und Verwaltung hybrider Cloud-Plattformen.



Zudem sollen erweiterte Journalfunktionen für 30 Tage Backup-Einschränkungen und Speicherkosten reduzieren – Nutzer können unterschiedliche Datenaufbewahrungsrichtlinien pro Schutzgruppe konfigurieren, um mehrere kurzfristige Einzellösungen für Schutz und Aufbewahrung von Daten zu ersetzen. ZVR 5.0 kann Dateien, VMs und Anwendungen von jedem Zeitpunkt mit einer Granularität wiederherstellen, die die Auswirkungen von Datenverlusten auf Sekunden verringern soll.