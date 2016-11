Mehr Komfort in mailbox.org

mailbox.org schaltet für Nutzer seines Online-Office eine Reihe neuer Features frei, die den täglichen Umgang mit E-Mails und Dateien noch komfortabler machen sollen. So können Nachrichten ab sofort nach inhaltlichen Kategorien sortiert in verschiedenen Tabs dargestellt werden. Sehr große Datei-Anhänge lassen sich ferner über die neue Funktion 'Drive Mail' zur Verfügung stellen.

Kategorien sollen in mailbox.org für eine bessere Übersicht sorgen.

Die Nutzer von mailbox.org [1] können Ihre E-Mails ab sofort im Posteingang nach bis zu fünf Kategorien sortiert und anzeigen lassen. Voreingestellt sind die Kategorien: Allgemeines, Soziale Netzwerke, Einkäufe, Newsletter und Persönliche Favoriten. Mit eigenen oder den hinterlegten Regeln, werden neu eintreffende E-Mails automatisch den entsprechenden Tabs zugeordnet. Per Volltextsuche können alle Nachrichten zudem nach Schlagworten durchsucht werden.



Der Versand großer Dateien sprengt regelmäßig die von den Providern erlaubten Maximalgrößen von E-Mails. Nutzer von mailbox.org können Empfängern ab sofort beliebig große Dateien per E-Mail zur Verfügung stellen. Sind Dateien sehr groß, werden sie im mailbox.org Dateispeicher abgelegt. Anstelle des bisherigen Direktversandes wird ein https-gesicherter Download-Link in die betreffende E-Mail eingefügt. Dies funktioniert automatisch über die Funktion "Drive-Mail", sodass Anwender ihre Gewohnheiten weder umstellen noch zusätzliche Arbeitsschritte in ihren Workflow einbauen müssen.



Auf diese Weise versendete Dateien werden im Sent-Ordner mit einem Symbol visualisiert. Auf Wunsch kann eine zeitliche Gültigkeit oder ein zusätzlicher Passwortschutz für den Download festgelegt werden, sodass der Sender eine zusätzliche Kontrolle über den Zugriff auf diese Dateien anstreben kann. Die kostenlose "OX Sync App" kann schließlich Termine, Aufgaben und Kontakte zwischen dem mailbox.org-Account und dem Android-Gerät synchronisieren.