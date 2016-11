MySQL aus der Telekom-Cloud

Die Deutsche Telekom hat das Leistungsangebot der 'Open Telekom Cloud' um einen relationalen MySQL-Datenbankservice ergänzt. Über eine Standard-Schnittstelle können Unternehmen Informationen direkt aus der Datenbank abfragen.

Der Dienst wird innerhalb der "Open Telekom Cloud" [1] in verschiedenen Konfigurationen, so genannten Flavors, für unterschiedliche Unternehmensbedarfe bereitgestellt. Die Spanne reicht von einer vCPU und 2 GByte RAM für 3 Cent pro Stunde bis zu einer Größe von acht Kernen und 64 GByte RAM für rund einen Euro pro Stunde. Festplatten für die Speicherung stehen ebenfalls in unterschiedlichen Größen bereit, wahlweise als Sata, SAS oder SSD.



Anwender können Datenbanken zudem auf einem zweiten Server replizieren, falls sie eine Hochverfügbarkeitslösung benötigen. Ähnlich wie bei einem Zwillingsrechenzentrum werden hierbei alle anfallenden Daten auf der zweiten Standby-Datenbank laufend synchronisiert. Darüber hinaus lassen sich bis zu fünf "Read Replicas" nutzen. Diese eignen sich besonders für Anwendungsfälle, die den schnellen lesenden Zugriff auf die Datenbank erfordern, etwa für den Online-Shop eines Unternehmens.



Außerdem stellt die Open Telekom Cloud Anwendern ein Datenbankmanagement-Tool zur Verfügung. Administratoren erhalten damit die Möglichkeit, die Performance des genutzten MySQL-Flavor zu überwachen und gegebenenfalls zu optimieren – alternativ wählen sie stattdessen gleich einen kleiner oder größer dimensionierten Flavor aus. MySQL steht Nutzern aktuell in der Version 5.6.30 aus der Open Telekom Cloud zur Verfügung. Weitere Services mit zusätzlichen Datenbankformaten sind in Planung.