BSI: Telekom-Ausfall durch gezielte Angriffe

Der Übergang der Client-Landschaft zu Windows 10 verändert für Administratoren auch die Steuerung der Anwenderrechner per Gruppenrichtlinien. Zum einen stellt sich die Frage, wie sich die bestehenden GPOs überführen lassen, zum anderen müssen neue Windows-10-Features in die gewünschten Bahnen gelenkt werden - vor allem die datenschutzrelevanten Funktionen. Unser neues Training im Frühjahr 2017 zeigt Best Practices für Windows-10-Gruppenrichtlinien. Buchen Sie frühzeitig, die Plätze in dem von GPO-Guru Mark Heitbrink geleiteten Seminar dürften schnell vergeben sein. [ mehr