HPE demonstriert Memory-zentriertes Computing

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat im Rahmen des The-Machine-Projects das sogenannte Memory-Driven Computing demonstriert - eine Computer-Architektur, bei der nicht der Prozessor, sondern der Arbeitsspeicher im Zentrum steht. Mit dieser Architektur soll sich eine bis zu 8000-mal schnellere Datenverarbeitung erzielen lassen.

Datenintensive Workloads samt Big-Data-Analysen stehen im Fokus von HPEs The-Machine-Project.

Der Prototyp des "The-Machine-Projects" von HPE [1] ist seit Oktober in Betrieb und zeigt, wie die Bausteine der neuen Architektur zusammenarbeiten. Rechner-Knoten greifen auf einen gemeinsamen Pool von Fabric Attached Memory zu, während ein optimiertes Linux-Betriebssystem auf einem System on a Chip (SOC) läuft. Die Daten werden optisch übertragen.



Während der Entwicklungsphase des Prototyps wurde mithilfe von Simulationen errechnet, dass die neue Architektur im Vergleich zu heutigen Computern eine bis zu 8000-mal schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit bei zahlreichen Workloads erzielt. HPE erwartet ähnliche Resultate, wenn die Kapazität des Prototyps um weitere Knoten und weiteren Arbeitsspeicher erweitert wird.



Das Machine-Forschungsprojekt will zudem den Fokus auf das so genannte Exascale Computing legen - dabei handelt es sich um Hochleistungsrechner, die künftig eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde ausführen sollen. HPEs Memory-Driven-Computing-Architektur ist hoch skalierbar, von winzigen IoT-Geräten bis Exascale. Damit ist sie eine ideale Grundlage für eine große Bandbreite an rechen- und datenintensiven Workloads, einschließlich Big Data Analytics.